Mercado no Parque ganha edição especial em comemoração ao primeiro ano do Parque Gourmet do Shopping Recife
Evento gratuito reúne expositores inéditos, música ao vivo e opções gastronômicas variadas no Shopping Recife durante o fim de semana
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O Parque Gourmet do Shopping Recife completa um ano de funcionamento e celebra a data com uma edição especial do Mercado no Parque nos dias 24 e 25 de outubro. A programação reúne arte, cultura, artesanato e gastronomia, contando com expositores inéditos e operações recém-inauguradas no próprio espaço, como o Teresita Cocina Española e a Adega Gourmet.
Com uma curadoria voltada para a diversidade, o evento apresenta peças de decoração da Bons Tempos Antiquários e da Ame Casa, além de cerâmica autoral da Chris Tom e bolsas e bancos de couro da Omaia. A lista de expositores traz ainda Lavandalma, Coletivo Maigobe, Pau e Corda, Raiz do Agreste e o artesão Raimundo Rafael.
Marcas presentes desde a primeira edição, como o Disco Avoador e seu acervo de vinis, o Instituto Shopping Recife com empreendedores da comunidade de Entra Apulso, e o Terra Restaurante com estações de drinks, também integram a programação para fomentar a economia local.
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Gastronomia e atrações musicais
Entre os destaques culinários, o público confere o preparo de uma paella tradicional espanhola pela chef Taci Teti, do Teresita, no sábado (24), acompanhada por rótulos selecionados da Adega Gourmet. O evento conta ainda com apresentações de música ao vivo na área externa, com chorinho e MPB.
A programação musical do sábado reúne o João Paulo Albertim Trio e a DJ Lala K. No domingo, as atrações são o show de Rogerman interpretando repertório de Gilberto Gil e a apresentação do DJ Pepe Jordão.
“Esta edição do Mercado no Parque integra a agenda comemorativa do primeiro ano de funcionamento do Parque Gourmet e está bem especial. Temos uma diversidade de expositores, muitos deles inéditos no evento, que apresentam suas criações, oferecendo ao público uma seleção variada de opções autorais e boa gastronomia. O evento, além de promover uma experiência de lazer completa para toda a família, também é um espaço para estimular o empreendedorismo e valorizar a economia criativa do nosso estado", destaca a gerente de Marketing do Shopping Recife Juliana Vilaça.
Serviço
- Mercado no Parque - edição especial
- Quando: 24 e 25 de outubro (sábado e domingo)
- Horário: 16h às 22h
- Onde: Parque Gourmet do Shopping Recife (Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem, Recife)