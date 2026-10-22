Mercado no Parque ganha edição especial em comemoração ao primeiro ano do Parque Gourmet do Shopping Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Evento gratuito reúne expositores inéditos, música ao vivo e opções gastronômicas variadas no Shopping Recife durante o fim de semana

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O Parque Gourmet do Shopping Recife completa um ano de funcionamento e celebra a data com uma edição especial do Mercado no Parque nos dias 24 e 25 de outubro. A programação reúne arte, cultura, artesanato e gastronomia, contando com expositores inéditos e operações recém-inauguradas no próprio espaço, como o Teresita Cocina Española e a Adega Gourmet.

Com uma curadoria voltada para a diversidade, o evento apresenta peças de decoração da Bons Tempos Antiquários e da Ame Casa, além de cerâmica autoral da Chris Tom e bolsas e bancos de couro da Omaia. A lista de expositores traz ainda Lavandalma, Coletivo Maigobe, Pau e Corda, Raiz do Agreste e o artesão Raimundo Rafael.

Marcas presentes desde a primeira edição, como o Disco Avoador e seu acervo de vinis, o Instituto Shopping Recife com empreendedores da comunidade de Entra Apulso, e o Terra Restaurante com estações de drinks, também integram a programação para fomentar a economia local.

Gastronomia e atrações musicais



Entre os destaques culinários, o público confere o preparo de uma paella tradicional espanhola pela chef Taci Teti, do Teresita, no sábado (24), acompanhada por rótulos selecionados da Adega Gourmet. O evento conta ainda com apresentações de música ao vivo na área externa, com chorinho e MPB.

A programação musical do sábado reúne o João Paulo Albertim Trio e a DJ Lala K. No domingo, as atrações são o show de Rogerman interpretando repertório de Gilberto Gil e a apresentação do DJ Pepe Jordão.

“Esta edição do Mercado no Parque integra a agenda comemorativa do primeiro ano de funcionamento do Parque Gourmet e está bem especial. Temos uma diversidade de expositores, muitos deles inéditos no evento, que apresentam suas criações, oferecendo ao público uma seleção variada de opções autorais e boa gastronomia. O evento, além de promover uma experiência de lazer completa para toda a família, também é um espaço para estimular o empreendedorismo e valorizar a economia criativa do nosso estado", destaca a gerente de Marketing do Shopping Recife Juliana Vilaça.

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