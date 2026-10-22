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Festival de Circo do Brasil celebra 20 anos com programação no Recife e Região Metropolitana

Evento acontece de 30 de outubro a 8 de novembro, reunindo espetáculos nacionais e internacionais, cinema, exposições e oficinas no estado.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 22/10/2026 às 12:24
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Bath-Flop - Ascii Bath Flop Jambes Ulli Raab / Divulgação

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A 20ª edição do Festival de Circo do Brasil será realizada entre os dias 30 de outubro e 8 de novembro, ocupando teatros, parques e espaços culturais do Recife e da Região Metropolitana. Com o tema "Rebuliço", o evento reúne artistas brasileiros e companhias da França, Espanha, Argentina, Portugal e México, destacando a diversidade do circo contemporâneo e o diálogo da linguagem circense com o teatro, a dança, a música e as artes visuais.

A abertura oficial ocorre no dia 30 de outubro, a partir das 18h, no Paço do Frevo, no Bairro do Recife, com acesso gratuito. A noite contará com apresentações de artistas de Pernambuco, Portugal e França, além da inauguração da exposição "Rebuliço" e do lançamento do livro "Somos Todos Rios – Uma Vida de Circo do Asfalto", que documenta as vivências de uma trupe paraibana.

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A diretora e curadora do evento, Dani Hoover, comenta a escolha do tema que guia as atrações desta edição: "Rebuliço é movimento, mistura, transformação e festa. Queremos celebrar esses 20 anos sem perder de vista o que o circo está criando hoje, os diálogos entre diferentes linguagens e os encontros que aproximam artistas e públicos de diversas origens. É essa inquietação que mantém o Festival vivo".

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Atrações gratuitas e espetáculos nos teatros

O primeiro fim de semana de festival, em 31 de outubro e 1º de novembro, concentrará as atividades gratuitas no Parque Santana, na Zona Norte do Recife. A programação inclui companhias internacionais de comédia e acrobacia, como as espanholas Cia Jimena Cavalletti e Los Galindos, além da argentina ManoAmano e de artistas portugueses. O parque também receberá manifestações da cultura popular pernambucana, como o Samba de Coco Raízes de Arcoverde e o Maracatu Nação Erê, feira de economia criativa e vivências circenses.

As apresentações em espaços fechados ocuparão os teatros de Santa Isabel, do Parque, Apolo e Hermilo Borba Filho. Os palcos vão receber produções da Argentina, França, México e de estados como São Paulo, Brasília e Pernambuco, abordando pautas ligadas à ancestralidade, liberdade e resistência através de acrobacias, teatro físico e palhaçaria. Os ingressos para as sessões teatrais variam de R$ 10 a R$ 60.

A agenda de espetáculos também se estende de forma descentralizada para Olinda e Camaragibe, com apresentações em equipamentos como a Oficina Francisco Brennand, a Escola Pernambucana de Circo e o Centro de Arte e Cultura Grupo Bongar.

Macarena de Noia
Velar La Noche, de Sofia Galliano - Macarena de Noia

Cinema, artes visuais e intercâmbio

Além do picadeiro e dos palcos, o projeto incorpora outras expressões culturais. O braço audiovisual, Cine Circo, promoverá sessões gratuitas de longas-metragens ao ar livre no Parque Apipucos, de 4 a 8 de novembro. A curadoria inclui documentários e clássicos como "O Circo", de Charles Chaplin. Já nas artes visuais, a mostra "Rebuliço" ficará em cartaz no Paço do Frevo até 29 de novembro, reunindo obras de 17 artistas pernambucanos inspiradas no universo circense.

Na frente de formação artística e de mercado, o festival realizará o laboratório de pesquisa e criação LAB FCB, voltado a artistas locais. Para fomentar a circulação da produção regional, o evento promove ainda o encontro "Fala Circo", que reunirá no Teatro Hermilo Borba Filho programadores culturais de países como França, Reino Unido, Espanha, Portugal, Marrocos e México.

SERVIÇO

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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