Comédia com Mariana Xavier sobre saúde mental tem temporada no Recife

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Com direção de Lázaro Ramos, a peça Antes do Ano que Vem entra em cartaz no Teatro Luiz Mendonça para debater os desafios da saúde mental.

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O espetáculo cômico "Antes do Ano que Vem", protagonizado pela atriz Mariana Xavier, chega ao Recife para uma curta temporada. As apresentações ocorrem nos dias 30 e 31 de outubro e 1º de novembro, no Teatro Luiz Mendonça. A montagem utiliza o humor para discutir saúde mental, solidão e a pressão social por felicidade, especialmente durante as festas de fim de ano.

Reflexão através da comédia



A trama acompanha Dizuite, uma funcionária da limpeza que trabalha no Centro de Apoio aos Desesperados (CAD). Na noite de Réveillon, a psicóloga plantonista não comparece, e Dizuite decide atender as ligações de pessoas que buscam ajuda. Em cena, Mariana Xavier interpreta diversas mulheres em situações-limite, como uma terapeuta deprimida, uma atendente de telemarketing e uma milionária falida, alterando expressões vocais e corporais sem mudanças de cenário ou figurino.

Com texto inédito de Gustavo Pinheiro, a peça tem direção conjunta de Ana Paula Bouzas e Lázaro Ramos. Para o diretor, a linguagem escolhida facilita a abordagem de temas sensíveis. “O humor abre portas para novas percepções do mundo. Vivemos num tempo em que rir é o primeiro remédio para as nossas mazelas. Com este texto e o grande talento de Mariana, damos um salto além no humor atual que fala das mulheres”, pontua Lázaro.

Saúde mental em evidência



A produção já passou por cidades em todas as regiões do Brasil, sendo assistida por um público superior a 75 mil pessoas. O projeto nasceu da percepção sobre o adoecimento emocional gerado por imposições da vida contemporânea e das redes sociais.

A protagonista destaca o peso que o período festivo costuma exercer sobre o público. “A peça se passa justamente na noite de Réveillon, quando há um aumento significativo no número de ligações com pedidos de ajuda. Datas como esta, de “felicidade obrigatória”, fazem aflorar ainda mais as emoções de quem não está lá muito satisfeito com a própria vida”, afirma Mariana Xavier.

O autor Gustavo Pinheiro reforça que a intenção é despertar a compaixão dos espectadores em relação às próprias dores e vivências. “Torço para que este espetáculo seja um convite para que cada pessoa na plateia também pense o que pode fazer por si mesmo, pela sua felicidade, o quanto antes. Se possível, antes do ano que vem”, conclui o dramaturgo.

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