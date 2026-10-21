Projeto de moda sustentável encerra formação com desfile em São Vicente Férrer

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Apresentação neste sábado (24) exibe peças e acessórios criados por mulheres do Agreste utilizando a fibra da bananeira como matéria-prima principal

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O município de São Vicente Férrer, no Agreste pernambucano, recebe neste sábado (24) o desfile de encerramento do projeto de capacitação em moda sustentável que utilizou a fibra da bananeira na confecção de roupas e acessórios. A programação é gratuita e tem início às 10h, no Centro de Artesanato Fio e Renda, reunindo também uma exposição e a comercialização dos artigos desenvolvidos pelas alunas ao longo das aulas práticas.

Iniciada no último dia 10, a formação gratuita foi conduzida pela artesã e professora Maria de Fátima Alves, idealizadora da iniciativa. As participantes tiveram contato com todo o ciclo produtivo da matéria-prima local, desde a coleta até a finalização dos produtos, passando por etapas como desfibragem, design de moda, tingimento natural por ecoprint, tear, crochê e bordado manual.

Economia criativa e saberes tradicionais



A proposta buscou unir os conhecimentos manuais da região ao desenvolvimento de produtos com identidade regional e potencial de mercado, aproveitando um recurso abundante na cadeia produtiva do município durante o período de safra.

“É uma grande felicidade chegar a este momento e apresentar os resultados de um trabalho que nasceu do desejo de descobrir novas possibilidades para a fibra da bananeira. Ao longo da oficina, vimos como essa matéria-prima pode ganhar novas formas e dialogar com a moda, a sustentabilidade e a economia criativa. Ver as peças desenvolvidas pelas participantes e compartilhar esse resultado com o público é motivo de muita satisfação”, destaca Maria de Fátima Alves.

O produtor geral e diretor da Usina Produções, Clébio Marques, reforça o impacto da capacitação para o fortalecimento da produção artesanal na localidade.

“A oficina reuniu formação, sustentabilidade e valorização dos saberes locais, mostrando como a fibra da bananeira pode se transformar em produtos criativos, com identidade e potencial de comercialização. Esperamos que esse trabalho abra novas perspectivas para as mulheres participantes e contribua para dar ainda mais visibilidade à força e à criatividade do artesanato de São Vicente Férrer”, afirma.

O projeto foi realizado com incentivo do Funcultura, da Fundarpe, da Secretaria de Cultura e do Governo do Estado de Pernambuco, contando com coordenação artística e administrativa de Tarcísio Alves de Lima.

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