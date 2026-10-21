O Feitio da Mata: Recife Antigo recebe grande imersão na cultura e na arte da Amazônia
Mostra 'AMAZONIART' propõe uma imersão na biodiversidade, nas memórias e nas relações humanas com o território amazônico a partir de 24 de outubro.
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O coração do Recife Antigo está prestes a ganhar os tons, os cheiros e a pulsação da floresta. A partir do dia 24 de outubro de 2026, a Galeria de Arte Raiz abre as portas para a exposição AMAZONIART — O FEITIO DA MATA, um convite profundo para enxergar o território amazônico muito além dos clichês visuais da grande mídia.
Mais do que exibir imagens da floresta, a mostra constrói uma ponte sensível entre o público pernambucano e a riqueza nortista a partir de quatro eixos fundamentais: arte, território, ancestralidade e gastronomia.
O próprio conceito que dá nome ao evento — o “feitio” — traduz a essência da proposta curatorial. Na acepção trazida pela mostra, o termo abraça o fazer artesanal, o modo de gestar a cultura, a experiência e a transformação da matéria. Mais do que expoisção estática, trata-se de um manifesto sobre preservar, reinventar e transmitir saberes tradicionais.
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Um panorama plural da criação artística
Para dar vida a essa imersão, a galeria reúne um coletivo expressivo de talentos, costurando diferentes olhares e linguagens visuais. Participam da exposição os artistas: Alda Cavendish, Ana Maria Veras, André Luiz Santana, Antônio Henrique, Báw Pernambuco, Ceça Nunes, Clélia Barqueta, Clériston, Déborah Freitas, Diana Tenório, Diogo Alves, Dirce Camargo, Elielce Soares, Gileno Gomes, Harlan Charlles, Heleno Neves, Inês Castro, Kati Gama, Leniée Campos, Murilo Maia, Musta, Nunes de Figueiredo, Pedro Lapa, Rachel Rangel, Robertson Rodrigues, Rodrigo Ferrario, Sandra Buarque, Valdson Silva, Valéria Vital, Vânia Notaro, Victor Dreyer, Virgínia Lucas e Zélito Passavante.
Seja através de telas, esculturas ou instalações, o público encontrará paisagens, faunas, floras e memórias que revelam o cotidiano íntimo e a resistência dos povos da floresta.
SERVIÇO
- Evento: Exposição AMAZONIART — O Feitio da Mata
- Abertura: Sábado, 24 de outubro, às 18h
- Período de Visitação: Até 06 de dezembro de 2026
- Horários: De quarta-feira a domingo, das 14h às 17h
- Local: Galeria RAIZ (Rua da Moeda, 71, Térreo – Recife Antigo / @coletivoraizpe)
- Entrada: Gratuita