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Musical sobre a princesa Diana chega ao Recife com sessão única; veja ingressos

A última parada da turnê nacional será em uma sessão única no Teatro Guararapes. Saiba o que esperar do musical e quanto custam os ingressos.

Por Myllena Wu Publicado em 21/10/2026 às 9:59
Imagem: Mavi Carpin caracterizada como Princesa Diana
Imagem: Mavi Carpin caracterizada como Princesa Diana - Divulgação/Renan Montenegro

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A história de Diana Spencer, que conquistou projeção mundial como princesa de Gales, chega aos palcos pernambucanos com o musical “Diana – A Princesa do Povo”.

A montagem será apresentada nesta quarta-feira (21), no Teatro Guararapes, em sessão única que encerra a turnê nacional por seis cidades brasileiras.

Com Mavi Carpin no papel principal, o espetáculo aborda diferentes momentos da vida de Diana, incluindo os conflitos dentro da monarquia britânica, a exposição provocada pela imprensa e a busca por autonomia em meio às expectativas associadas à realeza.

A produção é apresentada pelo Ministério da Cultura e pela Bradesco Seguros e tem direção e versão brasileira assinadas por Tadeu Aguiar.

Sobre o que é o musical “Diana – A Princesa do Povo”?

História da princesa vai além da vida na realeza

A narrativa explora aspectos pessoais e públicos da trajetória de Diana, passando por casamento, maternidade, solidão, amadurecimento e liberdade.

Em vez de se concentrar apenas em acontecimentos conhecidos da biografia da princesa, a montagem propõe um olhar sobre as pressões e contradições vividas por uma mulher constantemente exposta à atenção pública.

Além de Mavi Carpin como Diana, o elenco conta com Lucas Britto como príncipe Charles, Simone Centurione como rainha Elizabeth e Giselle Prattes como Camilla Parker Bowles.

A direção musical é de Thalyson Rodrigues, com cenografia de Natália Lana e figurinos de Ney Madeira e Dani Vidal.

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Cenários e figurinos fazem parte da montagem

A produção reúne uma estrutura cenográfica com centenas de barras de metal, mais de 200 equipamentos de iluminação e um céu cênico composto por mais de 2 mil pontos de fibra óptica.

O figurino inclui mais de 250 peças, enquanto o trabalho de visagismo utiliza 58 perucas, quatro delas confeccionadas com cabelo natural para representar Diana.

A montagem brasileira é realizada pela Estamos Aqui Produções, responsável por espetáculos como “Quase Normal” e “A Cor Púrpura”.

Quanto custa o ingresso para o musical no Recife?

Os ingressos para “Diana – A Princesa do Povo” custam a partir de R$ 25, na modalidade meia-entrada, e estão disponíveis pelo site da Cecon Tickets. A apresentação ocorre no Teatro Guararapes, com duração de 150 minutos, incluindo intervalo de 15 minutos.

O espetáculo tem classificação indicativa de 12 anos. A produção também alerta para o uso de luz estroboscópica, com flashes intensos, e recomenda cautela para pessoas com epilepsia, sensibilidade à luz ou autismo.

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Serviço: “Diana – A Princesa do Povo” no Recife

  • Data: 21 de outubro de 2026, quarta-feira
  • Horário: 20h30
  • Local: Teatro Guararapes
  • Ingressos: a partir de R$ 25 (meia-entrada)
  • Duração: 150 minutos, com intervalo de 15 minutos
  • Classificação indicativa: 12 anos
  • Vendas: Cecon Tickets – Diana: A Princesa do Povo

A produção informa que o teatro dispõe de recursos de acessibilidade física. Outros recursos, como tradução em Libras e materiais acessíveis para pessoas com deficiência visual, aparecem como serviços em desenvolvimento ou previstos mediante solicitação; vale consultar a organização antes da sessão.

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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