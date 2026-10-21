Musical sobre a princesa Diana chega ao Recife com sessão única; veja ingressos
A última parada da turnê nacional será em uma sessão única no Teatro Guararapes. Saiba o que esperar do musical e quanto custam os ingressos.
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A história de Diana Spencer, que conquistou projeção mundial como princesa de Gales, chega aos palcos pernambucanos com o musical “Diana – A Princesa do Povo”.
A montagem será apresentada nesta quarta-feira (21), no Teatro Guararapes, em sessão única que encerra a turnê nacional por seis cidades brasileiras.
Com Mavi Carpin no papel principal, o espetáculo aborda diferentes momentos da vida de Diana, incluindo os conflitos dentro da monarquia britânica, a exposição provocada pela imprensa e a busca por autonomia em meio às expectativas associadas à realeza.
A produção é apresentada pelo Ministério da Cultura e pela Bradesco Seguros e tem direção e versão brasileira assinadas por Tadeu Aguiar.
Sobre o que é o musical “Diana – A Princesa do Povo”?
História da princesa vai além da vida na realeza
A narrativa explora aspectos pessoais e públicos da trajetória de Diana, passando por casamento, maternidade, solidão, amadurecimento e liberdade.
Em vez de se concentrar apenas em acontecimentos conhecidos da biografia da princesa, a montagem propõe um olhar sobre as pressões e contradições vividas por uma mulher constantemente exposta à atenção pública.
Além de Mavi Carpin como Diana, o elenco conta com Lucas Britto como príncipe Charles, Simone Centurione como rainha Elizabeth e Giselle Prattes como Camilla Parker Bowles.
A direção musical é de Thalyson Rodrigues, com cenografia de Natália Lana e figurinos de Ney Madeira e Dani Vidal.
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Cenários e figurinos fazem parte da montagem
A produção reúne uma estrutura cenográfica com centenas de barras de metal, mais de 200 equipamentos de iluminação e um céu cênico composto por mais de 2 mil pontos de fibra óptica.
O figurino inclui mais de 250 peças, enquanto o trabalho de visagismo utiliza 58 perucas, quatro delas confeccionadas com cabelo natural para representar Diana.
A montagem brasileira é realizada pela Estamos Aqui Produções, responsável por espetáculos como “Quase Normal” e “A Cor Púrpura”.
Quanto custa o ingresso para o musical no Recife?
Os ingressos para “Diana – A Princesa do Povo” custam a partir de R$ 25, na modalidade meia-entrada, e estão disponíveis pelo site da Cecon Tickets. A apresentação ocorre no Teatro Guararapes, com duração de 150 minutos, incluindo intervalo de 15 minutos.
O espetáculo tem classificação indicativa de 12 anos. A produção também alerta para o uso de luz estroboscópica, com flashes intensos, e recomenda cautela para pessoas com epilepsia, sensibilidade à luz ou autismo.
Serviço: “Diana – A Princesa do Povo” no Recife
- Data: 21 de outubro de 2026, quarta-feira
- Horário: 20h30
- Local: Teatro Guararapes
- Ingressos: a partir de R$ 25 (meia-entrada)
- Duração: 150 minutos, com intervalo de 15 minutos
- Classificação indicativa: 12 anos
- Vendas: Cecon Tickets – Diana: A Princesa do Povo
A produção informa que o teatro dispõe de recursos de acessibilidade física. Outros recursos, como tradução em Libras e materiais acessíveis para pessoas com deficiência visual, aparecem como serviços em desenvolvimento ou previstos mediante solicitação; vale consultar a organização antes da sessão.