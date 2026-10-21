Lucas Souza comanda programa ao vivo no Kwai para repercutir A Fazenda 18

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Apresentador comanda QG do Lucas de 2ª a 6ª, trazendo análises da convivência, convidados especiais e interação direta com o público da plataforma

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A dinâmica da convivência e as principais reviravoltas de A Fazenda 18 ganharam espaço diário no ambiente digital com o QG do Lucas, programa comandado por Lucas Souza no Kwai. A atração é transmitida ao vivo de segunda a sexta-feira, às 19h, no perfil do apresentador, que participou da 15ª edição do reality show da RECORD.

O projeto traz comentários sobre as estratégias adotadas pelos peões, acompanhando o ritmo da competição e os temas que mobilizam os espectadores nas redes sociais. A programação se alinha ao calendário semanal da disputa, com análises sobre a formação da Roça, a expectativa para as provas e a repercussão das eliminações ocorridas na sede.

Conexão com os fãs e novos quadros



A transmissão conta com momentos específicos como o Giro da Sede e o Na Visão do Lucas, onde o apresentador compartilha sua perspectiva sobre o confinamento. O público participa ativamente por meio do quadro Tocando o Berrante, que reúne áudios e vídeos enviados pelos fãs para integrar o debate com os convidados da noite.

“Os fãs de realities querem encontrar outras pessoas com quem possam comentar o jogo, defender seus favoritos e discutir cada reviravolta. O QG do Lucas oferece esse encontro frequente no Kwai, com um apresentador que conhece a experiência do confinamento e tem uma relação construída com essa comunidade. É uma forma de aprofundar nossa atuação como segunda tela e ampliar a presença dos criadores na programação de entretenimento da plataforma”, afirma Claudine Bayma, diretora-geral do Kwai.

Trajetória e presença em realities



O formato estreou na plataforma em dezembro de 2023, logo após a participação de Lucas Souza no reality, retornando em temporadas seguintes com novos convidados. A atual edição consolida a parceria entre o aplicativo e a programação de televisão, ampliando as opções para quem acompanha as novidades do universo dos famosos e dos programas de confinamento.