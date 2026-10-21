Lucas Souza comanda programa ao vivo no Kwai para repercutir A Fazenda 18
Apresentador comanda QG do Lucas de 2ª a 6ª, trazendo análises da convivência, convidados especiais e interação direta com o público da plataforma
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A dinâmica da convivência e as principais reviravoltas de A Fazenda 18 ganharam espaço diário no ambiente digital com o QG do Lucas, programa comandado por Lucas Souza no Kwai. A atração é transmitida ao vivo de segunda a sexta-feira, às 19h, no perfil do apresentador, que participou da 15ª edição do reality show da RECORD.
O projeto traz comentários sobre as estratégias adotadas pelos peões, acompanhando o ritmo da competição e os temas que mobilizam os espectadores nas redes sociais. A programação se alinha ao calendário semanal da disputa, com análises sobre a formação da Roça, a expectativa para as provas e a repercussão das eliminações ocorridas na sede.
Conexão com os fãs e novos quadros
A transmissão conta com momentos específicos como o Giro da Sede e o Na Visão do Lucas, onde o apresentador compartilha sua perspectiva sobre o confinamento. O público participa ativamente por meio do quadro Tocando o Berrante, que reúne áudios e vídeos enviados pelos fãs para integrar o debate com os convidados da noite.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
“Os fãs de realities querem encontrar outras pessoas com quem possam comentar o jogo, defender seus favoritos e discutir cada reviravolta. O QG do Lucas oferece esse encontro frequente no Kwai, com um apresentador que conhece a experiência do confinamento e tem uma relação construída com essa comunidade. É uma forma de aprofundar nossa atuação como segunda tela e ampliar a presença dos criadores na programação de entretenimento da plataforma”, afirma Claudine Bayma, diretora-geral do Kwai.
Trajetória e presença em realities
O formato estreou na plataforma em dezembro de 2023, logo após a participação de Lucas Souza no reality, retornando em temporadas seguintes com novos convidados. A atual edição consolida a parceria entre o aplicativo e a programação de televisão, ampliando as opções para quem acompanha as novidades do universo dos famosos e dos programas de confinamento.