Feijoada beneficente em Olinda vai arrecadar fundos para Igreja de São Pedro Mártir de Verona

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Feijoada dançante no Bar do Amparo, em Olinda, busca recursos para mobiliar a Igreja de São Pedro Mártir de Verona após reabertura.

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O Bar do Amparo, em Olinda, recebe no próximo dia 8 de novembro, domingo, uma feijoada dançante beneficente em prol da Igreja de São Pedro Mártir de Verona, localizada na Praça Conselheiro João Alfredo, no bairro do Carmo.

O evento acontece das 11h às 15h e tem como objetivo arrecadar fundos para a compra de mobiliário e acessórios essenciais para a retomada das atividades religiosas e comunitárias do templo.

Reaberta em 30 de junho de 2026, a igreja permaneceu com as portas fechadas por cerca de 11 anos devido a uma interdição que durou desde setembro de 2015, período em que passou por obras de restauração.

Com o retorno das atividades, o espaço integrou ao seu interior o retábulo e o forro da capela primitiva da Igreja de Nossa Senhora da Conceição dos Militares, do Recife, ampliando o acervo histórico acessível aos visitantes.

Mobilização comunitária e preservação



Apesar da conclusão das obras estruturais, o templo ainda precisa de investimentos para garantir o acolhimento adequado aos fiéis.

A organização do evento é liderada pelo pároco Padre Maurício Diniz e pela produtora cultural Gisele Tavares, que integra a comissão de Cultura da Arquidiocese de Olinda e Recife.

"A reabertura da igreja foi uma conquista muito importante, mas ainda temos um caminho a percorrer para que ela voltou a funcionar plenamente. Precisamos de mobiliário e de acessórios que fazem parte da rotina de um espaço religioso. Essa feijoada é uma maneira de reunir pessoas, fortalecer os laços com a comunidade e contribuir para que a igreja volte a acolher os fiéis com toda a estrutura necessária. Cada participação representa um gesto de carinho e compromisso com a preservação da nossa história", destaca Gisele.

Serviço

