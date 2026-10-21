Collab de Marie Mercié e Amir Slama leva bordado artesanal ao São Paulo Fashion Week

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Marca pernambucana une técnicas manuais como renda renascença e richelieu às criações do estilista em desfile na capital paulista.

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A tradição do bordado artesanal pernambucano encontrou espaço na passarela do São Paulo Fashion Week (SPFW) por meio de uma parceria entre a Marie Mercié e o estilista Amir Slama. A colaboração resultou em três looks que integram técnicas como richelieu, renda renascença e guipir a sobreposições, texturas e volumes, aproximando o repertório manual da marca da pesquisa estética do estilista sobre o corpo feminino.

O processo criativo uniu as diretrizes da diretora criativa da Marie Mercié, Marisa Rabelo, com o olhar voltado à sensualidade e à liberdade de movimento presente nos trabalhos de Amir Slama. A aproximação entre os criadores começou antes do convite oficial, impulsionada por clientes que já combinavam peças de ambas as grifes.

"Eu acho que a Marie conversa com o público feminino de um jeito muito parecido com o qual eu converso também, que é valorizar o movimento da mulher, seja através das modelagens, das formas, dos bordados, que são muito artesanais. Essa ginga dessa mulher é a coisa que mais me encanta e que conversa muito com o meu trabalho", finaliza Amir Slama.

Volume, proporções e técnica manual



Desenvolvidas de forma conjunta, as produções exploram combinações de tops e saias em diferentes comprimentos e proporções, permitindo que os elementos dos looks sejam utilizados tanto em conjunto quanto de maneira separada. No desenvolvimento visual, o trabalho manual deixou de atuar apenas como acabamento para integrar a estrutura das silhuetas.

"Para o desfile de Amir Slama, trouxemos a identidade artesanal da Marie Mercié em peças de volume e presença. Explorei um patchwork de bordados em linha de algodão, guipir, richelieu e renda renascença, com aplicações e sobreposições que criam relevo, movimento e volumes esculturais. Uma leitura contemporânea do nosso fazer à mão, em diálogo com a sensualidade e a liberdade da proposta de Amir", afirma Marisa Rabelo.