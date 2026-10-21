CASACOR Pernambuco 2026 ocupa galpões históricos no bairro de São José com o tema "Mente e Coração"

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Mostra de arquitetura, design e paisagismo traz 35 ambientes e integra os antigos trilhos da ferrovia ao projeto no Cais José Estelita

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O Recife se transforma novamente na capital da arquitetura, do design e do paisagismo com a chegada da edição 2026 da CASACOR Pernambuco. Marcada para acontecer de 29 de outubro a 13 de dezembro, a mostra ocupa 11 galpões do Novo Cais, no Cais José Estelita, situados no bairro de São José.

Pela primeira vez em um formato 100% montado no térreo, o evento reúne mais de 3.000 metros quadrados dedicados à criatividade e à valorização do patrimônio histórico local.

Após quatro anos consecutivos no Bairro do Recife, a organização optou por dar nova vida a outra área central da cidade rica em memórias.

O projeto arquitetônico preserva os trilhos da segunda ferrovia mais antiga do Brasil, integrando a estrutura original à circulação dos visitantes. O espaço conta com o apoio do Recentro, órgão da Prefeitura do Recife, que traz um bonde artístico criado por Leopoldo Nóbrega em alusão à mobilidade urbana do passado.

CASACOR 2026 - Divulgação

Ambientes e novidades da edição



Com o tema "Mente e Coração", a mostra convida o público a refletir sobre o lar como um espaço de reconexão e bem-estar. “Queremos que a CASACOR provoque reflexões sobre a relação entre as pessoas e os espaços que habitam.

O tema deste ano traduz esse desejo de pensar uma arquitetura que vá além da estética e dialogue com o bem-estar, as emoções e o modo como queremos viver,” afirma Gabriela Coutinho, uma das sócias da CASACOR Pernambuco, ao lado de Carla Cavalcanti e Isabela Coutinho.

A exposição apresenta 35 ambientes criados por 51 profissionais, englobando estúdios, suítes funcionais, spa, loft para a terceira idade e espaços comerciais.

“Nesta edição, além de alguns ambientes diferentes, também trouxemos nomes novos da cena da arquitetura, incluindo nomes do interior e de fora de Pernambuco, que fazem sua estreia na mostra. Por outro lado, seguimos com parcerias antigas com arquitetos que há alguns anos sempre marcam presença”, explica Carla Cavalcanti.

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