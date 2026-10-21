2ª edição do Desafio Viva a Vida 60+ muda para a Avenida Boa Viagem

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Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Evento voltado à longevidade e à prática esportiva confirma nova edição em dezembro, trazendo percursos variados e premiação para o público sênior

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Marcado para o dia 13 de dezembro de 2026, o Desafio Viva a Vida 60+ realizará sua segunda edição em um novo endereço na capital pernambucana, transferindo a largada para a Avenida Boa Viagem. Promovido pela Revista Viva a Vida 60+ e pelo Instituto Incentiva, o projeto busca incentivar o envelhecimento ativo por meio de caminhada e corridas em um dos cenários mais emblemáticos do Recife.

A programação esportiva manterá as modalidades de caminhada com 3 km e corridas de 5 km e 10 km, atendendo diferentes níveis de condicionamento físico. Para valorizar o desempenho dos participantes, a competição contará com premiação por faixa etária específica para atletas a partir de 60 anos, contemplando as categorias de 60 a 64 anos, 65 a 69 anos, 70 a 74 anos e 75 anos ou mais.

Estrutura e inscrições abertas



"A proposta é reconhecer o desempenho esportivo sem perder de vista uma das premissas do evento: mostrar que a atividade física, a superação e a busca por novas conquistas não têm idade", ressalta Luciano Moura, da Revista Viva a Vida 60+. Na edição anterior, o projeto reuniu cerca de 1.000 participantes, com forte presença de pessoas com 60 anos ou mais.

As inscrições já estão abertas e contam com uma fase de pré-venda até o dia 23 de outubro de 2026, com valores de R$ 120 na tarifa inteira e R$ 60 para idosos e estudantes. O evento também contará com ativações voltadas ao bem-estar e parcerias de patrocínio, oferecendo condições diferenciadas para pagamentos realizados com cartões específicos da rede credenciada. A retirada dos kits oficiais ocorrerá na Loja SouCorredor em datas divulgadas previamente pela organização.

Serviço

