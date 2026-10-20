Últimas apresentações do espetáculo "A invenção do Nordeste" ocupam a Caixa Cultural Recife

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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Montagem do Grupo Carmin encerra temporada no Recife Antigo com reflexões sobre estereótipos regionais e programação acessível até o próximo sábado

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O Recife Antigo recebe neste fim de semana as últimas apresentações do espetáculo "A Invenção do Nordeste", montagem do Grupo Carmin, do Rio Grande do Norte. Em cartaz na Caixa Cultural Recife, a temporada se encerra no sábado (24), com sessões marcadas sempre para as 19h30, após uma primeira semana de apresentações que teve os ingressos esgotados.

Dirigido por Quitéria Kelly, o trabalho aborda a construção histórica das imagens associadas à região e questiona a persistência de estereótipos no imaginário coletivo brasileiro. A dramaturgia nasceu em 2017 a partir de vivências dos próprios integrantes do coletivo potiguar durante viagens por diferentes estados do país, investigando de que maneira a identidade nordestina costuma ser representada e resumida a conceitos pré-estabelecidos.

Humor e reflexão sobre identidade



No palco, o grupo utiliza o humor como ferramenta crítica para debater discursos e comportamentos recorrentes sobre o Nordeste. A proposta cênica busca provocar o público a repensar a origem dessas representações, examinando como elas acabam sendo absorvidas e naturalizadas na percepção pública sobre a região.

Para esta reta final de temporada, a programação inclui recursos de acessibilidade. As apresentações realizadas aos sábados contam com a presença de intérprete de Libras, e o público também pode participar de bate-papos com tradução simultânea em linguagem de sinais logo após o encerramento das sessões.

Serviço

