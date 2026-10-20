Turnê "Churrasquinho" desembarca em Recife com quatro horas de pagode neste sábado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Grupo Menos é Mais traz show em formato 360º para a área externa do Centro de Convenções, prometendo grandes sucessos e convidados especiais.

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O grupo Menos é Mais traz a turnê "Churrasquinho -+ " para a capital pernambucana neste sábado (24), a partir das 14h. Na terceira passagem pelo Recife, Duzão, Goes, Paulinho e Ramon comandam quatro horas de pagode em um palco 360º montado na área externa do Centro de Convenções, reunindo hits como "P do Pecado", "Coração Partido" e "Pela Última Vez".

A realização do evento na cidade conta com a promoção do Grupo Onda e da GH Music, além da produção da Festa Cheia. O projeto tem rodado o país e já reuniu mais de 184 mil pessoas em 2026, com passagens por capitais como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Fortaleza, antes de seguir para Porto Alegre e Salvador.

“A gente se amarra em cantar em Pernambuco! A galera sempre joga a energia lá em cima e canta o show todo na mesma potência. Já nos sentimos em casa e, com certeza, vamos fazer mais um show histórico. Esperamos todo mundo lá pra curtir com a gente”, convida Goes.

Estrutura de setores e opções para o público



O evento oferece três setores diferentes para o público acompanhar a roda de pagode. A Área VIP disponibiliza espaço descoberto em frente ao palco com visão privilegiada, além de praça de alimentação, bares e banheiros exclusivos.

Para quem busca bebidas liberadas, o Open Bar Skol mantém a mesma localização e visão da Área VIP, incluindo no ingresso o consumo de cerveja Skol, whisky, vodka, gin, refrigerantes e água sem gás ao longo de toda a apresentação. Já o Gazebo conta com cobertura, piso elevado, praça de alimentação, bares e banheiros próprios, além de acesso livre à Área VIP. Os ingressos estão disponíveis no segundo lote por meio da plataforma Ingresse.

Serviço

