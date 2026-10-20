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Turnê "Churrasquinho" desembarca em Recife com quatro horas de pagode neste sábado

Grupo Menos é Mais traz show em formato 360º para a área externa do Centro de Convenções, prometendo grandes sucessos e convidados especiais.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 20/10/2026 às 9:55
‘Churrasquinho’, do Menos é Mais
‘Churrasquinho’, do Menos é Mais - Crédito: @hypefilms @fabicph

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O grupo Menos é Mais traz a turnê "Churrasquinho -+ " para a capital pernambucana neste sábado (24), a partir das 14h. Na terceira passagem pelo Recife, Duzão, Goes, Paulinho e Ramon comandam quatro horas de pagode em um palco 360º montado na área externa do Centro de Convenções, reunindo hits como "P do Pecado", "Coração Partido" e "Pela Última Vez".

A realização do evento na cidade conta com a promoção do Grupo Onda e da GH Music, além da produção da Festa Cheia. O projeto tem rodado o país e já reuniu mais de 184 mil pessoas em 2026, com passagens por capitais como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Fortaleza, antes de seguir para Porto Alegre e Salvador.

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“A gente se amarra em cantar em Pernambuco! A galera sempre joga a energia lá em cima e canta o show todo na mesma potência. Já nos sentimos em casa e, com certeza, vamos fazer mais um show histórico. Esperamos todo mundo lá pra curtir com a gente”, convida Goes.

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Estrutura de setores e opções para o público

O evento oferece três setores diferentes para o público acompanhar a roda de pagode. A Área VIP disponibiliza espaço descoberto em frente ao palco com visão privilegiada, além de praça de alimentação, bares e banheiros exclusivos.

Para quem busca bebidas liberadas, o Open Bar Skol mantém a mesma localização e visão da Área VIP, incluindo no ingresso o consumo de cerveja Skol, whisky, vodka, gin, refrigerantes e água sem gás ao longo de toda a apresentação. Já o Gazebo conta com cobertura, piso elevado, praça de alimentação, bares e banheiros próprios, além de acesso livre à Área VIP. Os ingressos estão disponíveis no segundo lote por meio da plataforma Ingresse.

Serviço

  • Local: Área Externa do Centro de Convenções – Recife/PE
  • Data: 24 de outubro de 2026
  • Horário: A partir das 14h
  • Ingressos: Plataforma Ingresse

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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