Turnê "Churrasquinho" desembarca em Recife com quatro horas de pagode neste sábado
Grupo Menos é Mais traz show em formato 360º para a área externa do Centro de Convenções, prometendo grandes sucessos e convidados especiais.
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O grupo Menos é Mais traz a turnê "Churrasquinho -+ " para a capital pernambucana neste sábado (24), a partir das 14h. Na terceira passagem pelo Recife, Duzão, Goes, Paulinho e Ramon comandam quatro horas de pagode em um palco 360º montado na área externa do Centro de Convenções, reunindo hits como "P do Pecado", "Coração Partido" e "Pela Última Vez".
A realização do evento na cidade conta com a promoção do Grupo Onda e da GH Music, além da produção da Festa Cheia. O projeto tem rodado o país e já reuniu mais de 184 mil pessoas em 2026, com passagens por capitais como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Fortaleza, antes de seguir para Porto Alegre e Salvador.
“A gente se amarra em cantar em Pernambuco! A galera sempre joga a energia lá em cima e canta o show todo na mesma potência. Já nos sentimos em casa e, com certeza, vamos fazer mais um show histórico. Esperamos todo mundo lá pra curtir com a gente”, convida Goes.
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Estrutura de setores e opções para o público
O evento oferece três setores diferentes para o público acompanhar a roda de pagode. A Área VIP disponibiliza espaço descoberto em frente ao palco com visão privilegiada, além de praça de alimentação, bares e banheiros exclusivos.
Para quem busca bebidas liberadas, o Open Bar Skol mantém a mesma localização e visão da Área VIP, incluindo no ingresso o consumo de cerveja Skol, whisky, vodka, gin, refrigerantes e água sem gás ao longo de toda a apresentação. Já o Gazebo conta com cobertura, piso elevado, praça de alimentação, bares e banheiros próprios, além de acesso livre à Área VIP. Os ingressos estão disponíveis no segundo lote por meio da plataforma Ingresse.
Serviço
- Local: Área Externa do Centro de Convenções – Recife/PE
- Data: 24 de outubro de 2026
- Horário: A partir das 14h
- Ingressos: Plataforma Ingresse