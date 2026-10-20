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Projeto social leva dia de lazer e brincadeiras para mil crianças em Porto de Galinhas

Iniciativa Viajar e Transformar ocorre nesta quinta-feira (22) com programação voltada para o público infantil em situação de vulnerabilidade.

Por Bianca Tavares Publicado em 20/10/2026 às 18:19
Projeto social vai proporcionar dia de diversão para mil crianças em Porto de Galinhas
Projeto social vai proporcionar dia de diversão para mil crianças em Porto de Galinhas - Divulgação

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O balneário de Porto de Galinhas, no litoral de Pernambuco, recebe nesta quinta-feira (22) a segunda edição do projeto social Viajar e Transformar, promovido pela AFT Alugue Flat Temporada.

A iniciativa tem como objetivo proporcionar um dia de lazer e integração para mil crianças em situação de vulnerabilidade social na região.

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A programação preparada para o evento conta com atividades recreativas, como pula-pula, brincadeiras tradicionais e guloseimas.

A proposta busca destacar a importância do acesso a momentos de diversão, acolhimento e convivência para o desenvolvimento infantil.

Serviço

  • II Edição do Viajar e Transformar
  • Quando: 22 de outubro
  • Local: Porto de Galinhas

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Bianca Tavares

bviana@jc.com.br

Repórter do Social1 apaixonada pelo mundo da beleza, moda e cultura pop, que fornece dicas sobre as principais tendências e novidades para realçar a confiança de todos.

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