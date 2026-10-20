Projeto social leva dia de lazer e brincadeiras para mil crianças em Porto de Galinhas
Iniciativa Viajar e Transformar ocorre nesta quinta-feira (22) com programação voltada para o público infantil em situação de vulnerabilidade.
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O balneário de Porto de Galinhas, no litoral de Pernambuco, recebe nesta quinta-feira (22) a segunda edição do projeto social Viajar e Transformar, promovido pela AFT Alugue Flat Temporada.
A iniciativa tem como objetivo proporcionar um dia de lazer e integração para mil crianças em situação de vulnerabilidade social na região.
A programação preparada para o evento conta com atividades recreativas, como pula-pula, brincadeiras tradicionais e guloseimas.
A proposta busca destacar a importância do acesso a momentos de diversão, acolhimento e convivência para o desenvolvimento infantil.
Serviço
- II Edição do Viajar e Transformar
- Quando: 22 de outubro
- Local: Porto de Galinhas