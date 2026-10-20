Plaza Shopping promove tarde de halloween para pets com desfile de fantasias
Shopping em Casa Forte realiza edição especial voltada para cães e tutores com atividades gratuitas, desfile temático e ação solidária
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O clima de Dia das Bruxas vai tomar conta do Jardim Pet do Plaza Shopping, localizado em Casa Forte, no próximo sábado (24), das 16h às 18h. O centro de compras promove o Haulloween Pet Plaza, evento gratuito que reúne cães e tutores para uma tarde de convivência, brincadeiras e integração. Entre os principais atrativos da programação está o tradicional desfile de fantasias, que convida as famílias a apostarem em looks criativos para os pets.
Para participar da passarela, foram disponibilizadas 40 vagas. As inscrições devem ser feitas gratuitamente por meio do site do shopping. Além do desfile, o espaço contará com uma ambientação instagramável para registros fotográficos e a presença da Photoexpress, que oferecerá como mimo uma foto impressa do tutor com o animal durante a ação.
Atividades e solidariedade
A programação também foca no bem-estar animal com a presença de adestradores, que darão orientações básicas aos tutores e estimularão brincadeiras interativas. Um personagem lúdico circulará pelo local para reforçar o clima festivo da data.
O evento abre espaço ainda para a solidariedade com a participação do Abrigo Amigo Bicho. A instituição apresentará seu trabalho ao público e comercializará produtos institucionais, com todo o valor arrecadado revertido para a manutenção das atividades da entidade.
Cuidados e regras de acesso
Para garantir a segurança dos frequentadores, a entrada de algumas raças não será permitida, incluindo Akita, Pit Bull, Staffordshire Terrier, Boxer, Bull Terrier, Mastiff, Chow Chow, Dálmata, Dobermann, Dogo Argentino, Dogue Alemão, Fila Brasileiro, Pastor-Alemão, Malinois, Rhodesian, Rottweiler e Shar-pei, além de animais considerados agressivos e fêmeas no cio. A circulação de cães-guia segue liberada conforme a legislação.
“Os pets fazem cada vez mais parte da rotina das famílias e, por isso, também queremos que eles tenham espaço nas experiências que promovemos no Plaza. O Haulloween Pet é uma oportunidade de reunir tutores e seus cãezinhos em um ambiente de convivência, com diversão, orientação e momentos para guardar na memória”, destaca a gerente de marketing do Plaza Shopping, Carol Seabra.
Serviço:
- O quê: Haulloween Pet Plaza
- Quando: Sábado, 24 de outubro, das 16h às 18h
- Onde: Jardim Pet – área externa do Plaza Shopping (ao lado do Tio Armênio) – Casa Forte, Recife/PE
- Acesso: Gratuito
- Inscrições para o desfile: Vagas limitadas, mediante cadastro prévio no site oficial do shopping