Plaza Shopping promove tarde de halloween para pets com desfile de fantasias

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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O clima de Dia das Bruxas vai tomar conta do Jardim Pet do Plaza Shopping, localizado em Casa Forte, no próximo sábado (24), das 16h às 18h. O centro de compras promove o Haulloween Pet Plaza, evento gratuito que reúne cães e tutores para uma tarde de convivência, brincadeiras e integração. Entre os principais atrativos da programação está o tradicional desfile de fantasias, que convida as famílias a apostarem em looks criativos para os pets.

Para participar da passarela, foram disponibilizadas 40 vagas. As inscrições devem ser feitas gratuitamente por meio do site do shopping. Além do desfile, o espaço contará com uma ambientação instagramável para registros fotográficos e a presença da Photoexpress, que oferecerá como mimo uma foto impressa do tutor com o animal durante a ação.

Atividades e solidariedade



A programação também foca no bem-estar animal com a presença de adestradores, que darão orientações básicas aos tutores e estimularão brincadeiras interativas. Um personagem lúdico circulará pelo local para reforçar o clima festivo da data.

O evento abre espaço ainda para a solidariedade com a participação do Abrigo Amigo Bicho. A instituição apresentará seu trabalho ao público e comercializará produtos institucionais, com todo o valor arrecadado revertido para a manutenção das atividades da entidade.

Cuidados e regras de acesso



Para garantir a segurança dos frequentadores, a entrada de algumas raças não será permitida, incluindo Akita, Pit Bull, Staffordshire Terrier, Boxer, Bull Terrier, Mastiff, Chow Chow, Dálmata, Dobermann, Dogo Argentino, Dogue Alemão, Fila Brasileiro, Pastor-Alemão, Malinois, Rhodesian, Rottweiler e Shar-pei, além de animais considerados agressivos e fêmeas no cio. A circulação de cães-guia segue liberada conforme a legislação.

“Os pets fazem cada vez mais parte da rotina das famílias e, por isso, também queremos que eles tenham espaço nas experiências que promovemos no Plaza. O Haulloween Pet é uma oportunidade de reunir tutores e seus cãezinhos em um ambiente de convivência, com diversão, orientação e momentos para guardar na memória”, destaca a gerente de marketing do Plaza Shopping, Carol Seabra.

Serviço: