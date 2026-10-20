fechar
Agenda | Notícia

Plaza Shopping promove tarde de halloween para pets com desfile de fantasias

Shopping em Casa Forte realiza edição especial voltada para cães e tutores com atividades gratuitas, desfile temático e ação solidária

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 20/10/2026 às 11:50
Plaza Shopping reúne pets em tarde especial de Halloween
Plaza Shopping reúne pets em tarde especial de Halloween - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O clima de Dia das Bruxas vai tomar conta do Jardim Pet do Plaza Shopping, localizado em Casa Forte, no próximo sábado (24), das 16h às 18h. O centro de compras promove o Haulloween Pet Plaza, evento gratuito que reúne cães e tutores para uma tarde de convivência, brincadeiras e integração. Entre os principais atrativos da programação está o tradicional desfile de fantasias, que convida as famílias a apostarem em looks criativos para os pets.

Para participar da passarela, foram disponibilizadas 40 vagas. As inscrições devem ser feitas gratuitamente por meio do site do shopping. Além do desfile, o espaço contará com uma ambientação instagramável para registros fotográficos e a presença da Photoexpress, que oferecerá como mimo uma foto impressa do tutor com o animal durante a ação.

Atividades e solidariedade

A programação também foca no bem-estar animal com a presença de adestradores, que darão orientações básicas aos tutores e estimularão brincadeiras interativas. Um personagem lúdico circulará pelo local para reforçar o clima festivo da data.

O evento abre espaço ainda para a solidariedade com a participação do Abrigo Amigo Bicho. A instituição apresentará seu trabalho ao público e comercializará produtos institucionais, com todo o valor arrecadado revertido para a manutenção das atividades da entidade.

Cuidados e regras de acesso

Para garantir a segurança dos frequentadores, a entrada de algumas raças não será permitida, incluindo Akita, Pit Bull, Staffordshire Terrier, Boxer, Bull Terrier, Mastiff, Chow Chow, Dálmata, Dobermann, Dogo Argentino, Dogue Alemão, Fila Brasileiro, Pastor-Alemão, Malinois, Rhodesian, Rottweiler e Shar-pei, além de animais considerados agressivos e fêmeas no cio. A circulação de cães-guia segue liberada conforme a legislação.

“Os pets fazem cada vez mais parte da rotina das famílias e, por isso, também queremos que eles tenham espaço nas experiências que promovemos no Plaza. O Haulloween Pet é uma oportunidade de reunir tutores e seus cãezinhos em um ambiente de convivência, com diversão, orientação e momentos para guardar na memória”, destaca a gerente de marketing do Plaza Shopping, Carol Seabra.

Serviço:

  • O quê: Haulloween Pet Plaza
  • Quando: Sábado, 24 de outubro, das 16h às 18h
  • Onde: Jardim Pet – área externa do Plaza Shopping (ao lado do Tio Armênio) – Casa Forte, Recife/PE
  • Acesso: Gratuito
  • Inscrições para o desfile: Vagas limitadas, mediante cadastro prévio no site oficial do shopping

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Turnê "Churrasquinho" desembarca em Recife com quatro horas de pagode neste sábado
Agenda

Turnê "Churrasquinho" desembarca em Recife com quatro horas de pagode neste sábado
Filme francês terá exibição única e gratuita no Cinema São Luiz, no Recife
CINEMA SÃO LUIZ

Filme francês terá exibição única e gratuita no Cinema São Luiz, no Recife

Compartilhe

Tags

Imagem de Jefferson Albuquerque

Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

Siga Jefferson Albuquerque