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Musical "Grease" estreia no Recife em montagem inédita licenciada pela Broadway

Clássico dos anos 1950, o espetáculo ocupa o palco do Teatro Luiz Mendonça com elenco de 50 artistas e trilha sonora executada ao vivo.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 21/10/2026 às 9:15
Musical Grease
Musical Grease - Lucas Emanuel

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O Recife recebe pela primeira vez uma montagem de “Grease” licenciada pela Broadway. O espetáculo, realizado pelo Centro de Artes Grupo Vida, ocupa o palco do Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu, nesta sexta-feira (23) e no sábado (24), sempre às 20h.

Com um elenco de 50 artistas, a montagem tem duração de aproximadamente duas horas e recria a atmosfera da Califórnia de 1959. A trama acompanha Danny e Sandy, jovens que se apaixonam nas férias de verão e precisam lidar com as expectativas e diferenças dos grupos escolares ao se reencontrarem na escola, embalados por canto e dança ao vivo.

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A direção artística é assinada por Alexandre Guimarães, com direção musical de Jessé Miquéas, direção coreográfica de Talita Carvalho e direção geral de Rita Vieira. O corpo de dança conta com coreografias de Lucas Maia, Talita Carvalho e Bianca Morena, integrando diferentes linguagens estéticas para dar ritmo à narrativa.

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Característica solidária e bastidores da montagem

Criado originalmente para o teatro por Jim Jacobs e Warren Casey em 1971, antes de se consagrar mundialmente no cinema em 1978, o espetáculo reforça a presença do Centro de Artes Grupo Vida no circuito de grandes produções musicais no Nordeste.

Além da programação cultural, a iniciativa conta com um cunho solidário. Haverá arrecadação de alimentos não perecíveis destinados ao Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos e Diversões de Pernambuco (SATED-PE), entidade parceira da instituição realizadora.

Serviço

  • Data: Sexta-feira (23) e sábado (24)
  • Horário: 20h
  • Local: Teatro Luiz Mendonça (Parque Dona Lindu) - Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem, Recife
  • Ingressos: A partir de R$ 60 no site do teatro e na secretaria do Centro de Artes Grupo Vida
  • Ingresso social: A partir de R$ 80 mais doação de 1kg de alimento não perecível
  • Informações: (81) 99999.8483

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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