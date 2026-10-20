Musical "Grease" estreia no Recife em montagem inédita licenciada pela Broadway
Clássico dos anos 1950, o espetáculo ocupa o palco do Teatro Luiz Mendonça com elenco de 50 artistas e trilha sonora executada ao vivo.
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O Recife recebe pela primeira vez uma montagem de “Grease” licenciada pela Broadway. O espetáculo, realizado pelo Centro de Artes Grupo Vida, ocupa o palco do Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu, nesta sexta-feira (23) e no sábado (24), sempre às 20h.
Com um elenco de 50 artistas, a montagem tem duração de aproximadamente duas horas e recria a atmosfera da Califórnia de 1959. A trama acompanha Danny e Sandy, jovens que se apaixonam nas férias de verão e precisam lidar com as expectativas e diferenças dos grupos escolares ao se reencontrarem na escola, embalados por canto e dança ao vivo.
A direção artística é assinada por Alexandre Guimarães, com direção musical de Jessé Miquéas, direção coreográfica de Talita Carvalho e direção geral de Rita Vieira. O corpo de dança conta com coreografias de Lucas Maia, Talita Carvalho e Bianca Morena, integrando diferentes linguagens estéticas para dar ritmo à narrativa.
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Característica solidária e bastidores da montagem
Criado originalmente para o teatro por Jim Jacobs e Warren Casey em 1971, antes de se consagrar mundialmente no cinema em 1978, o espetáculo reforça a presença do Centro de Artes Grupo Vida no circuito de grandes produções musicais no Nordeste.
Além da programação cultural, a iniciativa conta com um cunho solidário. Haverá arrecadação de alimentos não perecíveis destinados ao Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos e Diversões de Pernambuco (SATED-PE), entidade parceira da instituição realizadora.
Serviço
- Data: Sexta-feira (23) e sábado (24)
- Horário: 20h
- Local: Teatro Luiz Mendonça (Parque Dona Lindu) - Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem, Recife
- Ingressos: A partir de R$ 60 no site do teatro e na secretaria do Centro de Artes Grupo Vida
- Ingresso social: A partir de R$ 80 mais doação de 1kg de alimento não perecível
- Informações: (81) 99999.8483