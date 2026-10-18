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Filme francês terá exibição única e gratuita no Cinema São Luiz, no Recife

Longa francês de 1978 chega à programação do Cinema São Luiz em sessão gratuita. Saiba quando será a exibição de Flammes e conheça a história do filme

Por Myllena Wu Publicado em 18/10/2026 às 11:46
Imagem do filme Flammes, longa francês que será exibido em sessão única e gratuita no Cinema São Luiz
Imagem do filme Flammes, longa francês que será exibido em sessão única e gratuita no Cinema São Luiz - Divulgação

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O Cinema São Luiz, no Recife, recebe na quinta-feira (22 de outubro) uma sessão gratuita de Flammes, longa-metragem francês lançado em 1978 e dirigido por Adolfo Arrieta.

A exibição está marcada para as 19h e é organizada pelo cineclube XHY-247, que inclui o filme em sua programação dedicada à obra cinematográfica.

Com 88 minutos de duração, o longa é uma opção para quem deseja conhecer uma produção pouco exibida no Brasil.

A sessão não exige retirada antecipada de ingressos e contará com uma leitura de texto crítico antes do início do filme. A iniciativa tem apoio do próprio diretor, que mantém sua trajetória entre a França e a Espanha.

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Qual é a história do filme Flammes?

O longa acompanha Barbara, personagem interpretada por Caroline Loeb, que vive com o pai em um casarão isolado na França. Na infância, ela vê um bombeiro misterioso aparecer à janela de seu quarto, mas o pai afirma que tudo não passou de um sonho.

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Anos depois, já adulta e após viajar pelo mundo, Barbara retorna à casa e volta a alimentar o desejo de reencontrar o homem. A busca se transforma em uma fixação, conduzindo a narrativa por uma atmosfera de mistério.

Quem é Adolfo Arrieta, diretor do longa francês?

Adolfo Arrieta é um cineasta e pintor espanhol que realizou curtas-metragens em seu país natal durante a ditadura franquista antes de seguir para a França, onde desenvolveu parte importante de sua filmografia.

Entre seus trabalhos estão Le château de Pointilly (1972), descrito como um conto de fadas misterioso, e Les intrigues de Sylvia Couski (1975), que retrata a cena queer underground de Paris naquele período. Arrieta continua em atividade, realizando filmes entre França e Espanha.

O que acontece antes da sessão no Cinema São Luiz?

Antes da exibição de Flammes, integrantes do cineclube XHY-247 farão a leitura de uma breve crítica escrita por Luiz Soares Júnior, admirador da obra do diretor.

A programação oferece ao público um contexto para acompanhar o filme, que tem circulação restrita no Brasil.

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Como assistir a Flammes no Recife?

A sessão será aberta ao público, com entrada gratuita e sem necessidade de retirada antecipada de ingressos.

Serviço

  • Filme: Flammes (1978), de Adolfo Arrieta
  • Data: quinta-feira, 22 de outubro de 2026
  • Horário: 19h
  • Local: Cinema São Luiz, Recife
  • Entrada: gratuita, sem retirada antecipada de ingressos
  • Organização: cineclube XHY-247
  • Instagram: @cinexhy247 e @cinemasaoluizpe

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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