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Rock clássico e gastronomia movimentam o rooftop do Shopping Tacaruna em outubro

Projeto gratuito no Recife reúne apresentações de bandas locais, discotecagem e opções gastronômicas assinadas por chefs convidados aos sábados.

Por Bianca Tavares Publicado em 16/10/2026 às 12:08
Banda Retroback e DJ Incidental comandam a programação gratuita a partir das 17h
Banda Retroback e DJ Incidental comandam a programação gratuita a partir das 17h - Divulgação

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O Rooftop do Shopping Tacaruna recebe neste mês de outubro edições do projeto Taca Mais Música Sunset, combinando shows de rock, discotecagem e opções gastronômicas. A programação é gratuita e acontece a partir das 17h, com sujeição à capacidade do espaço.

Neste sábado (17), a abertura da programação de outubro fica por conta do DJ Incidental, seguida pelo show da banda recifense Retroback. O grupo apresenta clássicos do rock nacional e internacional das décadas de 1980 e 1990. Na parte gastronômica, os chefs Raphael Vasconcelos e Victor Fernandes assinam pratos com receitas que exploram a culinária nordestina e frutos do mar, com valores a partir de R$ 35.

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Programação e atrações musicais

No sábado seguinte (24), o projeto continua no rooftop do centro de compras com a apresentação da banda Cadillac 87. Com mais de 20 anos de trajetória na cena musical recifense, o grupo traz um repertório autoral e covers de grandes sucessos do rock nacional e internacional dos anos 1980 e 1990.

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A abertura da tarde musical no dia 24 será comandada pelo DJ Neto. Para acompanhar os shows, o chef Robertinho Lima assume o espaço gastronômico com duas opções no menu: arroz de costela e paella de frutos do mar.

Serviço

  • Taca Mais Música Sunset
  • Datas: 17 e 24 de outubro (sábados), a partir das 17h
  • Local: Rooftop do Shopping Tacaruna (Av. Gov. Agamenon Magalhães, 153 - Santo Amaro, Recife)
  • Entrada: Gratuita (sujeita à capacidade do espaço)

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Bianca Tavares

bviana@jc.com.br

Repórter do Social1 apaixonada pelo mundo da beleza, moda e cultura pop, que fornece dicas sobre as principais tendências e novidades para realçar a confiança de todos.

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