Festa temática de Halloween mistura rock, pop e funk com concurso de fantasias no Recife
Edição especial da Lollipoprock Party conta com dois palcos, participações especiais e programação musical variada no bairro do Espinheiro.
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O bairro do Espinheiro recebe no dia 31 de outubro a terceira edição da Lollipoprock Party, evento com temática de Halloween que une rock, pop e funk. A festa acontece das 21h às 4h, no Downtown Pub ZN, e conta com dois palcos, atrações musicais e um concurso de fantasias com premiação para o público.
Programação com dois palcos e atrações musicais
A grade de atrações é dividida entre os palcos Rock e Pop & Funk. Na parte dedicada ao rock, a abertura conta com duas bandas da School of Rock Recife. A noite também marca o relançamento da banda Gatunos, que apresenta nova formação, além da presença da Banda Tamar, que participou do programa The Voice Brasil.
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O line-up de convidados inclui participações de Izzy Pecorelli, da banda Papercut, e Heloisa Vasconcelos, da Veil of Roses. No segundo espaço, voltado para os ritmos pop, funk e brega-funk, os DJs Will e Thomas Henry assumem a pista, enquanto o DJ Miguel comanda os intervalos.
A programação de Halloween inclui ainda atores caracterizados como monstros clássicos, uma loja temporária com acessórios de terror e distribuição de pirulitos. A produção do evento informou que as mesas foram esgotadas com antecedência de 50 dias. Os ingressos restantes estão disponíveis na plataforma Sympla, e as informações sobre o camarote podem ser verificadas pelo WhatsApp da organização.
Serviço
- Lollipoprock Party – Edição de Halloween
- Data: 31 de outubro de 2026
- Horário: das 21h às 4h
- Local: Downtown Pub ZN (Rua Conselheiro Portela, 568 - Espinheiro, Recife)
- Ingressos: sympla
- Classificação: 18 anos