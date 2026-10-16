Feira geek asiática traz random play dance e K-pop ao Shopping Tacaruna
Evento gratuito em formato pocket reúne feira temática, oficinas de dança e dinâmica interativa no rooftop do centro de compras nesta semana.
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O Rooftop do Shopping Tacaruna recebe nesta quinta e sexta-feira (15 e 16), a partir das 16h, uma edição pocket da Feira Geek Asiática. O evento gratuito, realizado pela Caixa de Fósforo Produções, reúne atividades voltadas para a cultura pop asiática, incluindo apresentações, oficinas e uma feira temática.
Entre as principais atrações da programação está o random play dance, dinâmica popular entre os fãs de K-pop. Na atividade, faixas de diferentes artistas são executadas em sequência rápida, convidando quem conhece as coreografias a ocupar o centro da pista e participar da dança coletiva.
Dança e compras com foco na cultura asiática
Para os interessados em aprimorar os passos ou aprender coreografias do gênero, a programação conta com um workshop ministrado pelo Move Dance Team. Fundado em 2014, o grupo pernambucano possui dezenas de integrantes e trajetória em competições e produções de conteúdo voltadas para a dança cover no país.
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O público também pode conferir uma feira com estandes voltados para colecionadores e entusiastas do segmento. O espaço reúne lojas especializadas em itens como photocards, álbuns, action figures, papelaria personalizada, quadrinhos e produtos gastronômicos típicos.
Serviço
- Feira Geek Asiática – Edição Pocket
- Data: 15 e 16 de outubro (quinta e sexta-feira), a partir das 16h
- Local: Rooftop do Shopping Tacaruna (Av. Gov. Agamenon Magalhães, 153 - Santo Amaro, Recife)
- Entrada: Gratuita
- Classificação: Livre