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Feira geek asiática traz random play dance e K-pop ao Shopping Tacaruna

Evento gratuito em formato pocket reúne feira temática, oficinas de dança e dinâmica interativa no rooftop do centro de compras nesta semana.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 16/10/2026 às 12:06 | Atualizado em 16/10/2026 às 12:13
Shopping Tacaruna
Shopping Tacaruna - Américo Nunes / Divulgação

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O Rooftop do Shopping Tacaruna recebe nesta quinta e sexta-feira (15 e 16), a partir das 16h, uma edição pocket da Feira Geek Asiática. O evento gratuito, realizado pela Caixa de Fósforo Produções, reúne atividades voltadas para a cultura pop asiática, incluindo apresentações, oficinas e uma feira temática.

Entre as principais atrações da programação está o random play dance, dinâmica popular entre os fãs de K-pop. Na atividade, faixas de diferentes artistas são executadas em sequência rápida, convidando quem conhece as coreografias a ocupar o centro da pista e participar da dança coletiva.

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Dança e compras com foco na cultura asiática

Para os interessados em aprimorar os passos ou aprender coreografias do gênero, a programação conta com um workshop ministrado pelo Move Dance Team. Fundado em 2014, o grupo pernambucano possui dezenas de integrantes e trajetória em competições e produções de conteúdo voltadas para a dança cover no país.

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O público também pode conferir uma feira com estandes voltados para colecionadores e entusiastas do segmento. O espaço reúne lojas especializadas em itens como photocards, álbuns, action figures, papelaria personalizada, quadrinhos e produtos gastronômicos típicos.

Serviço

  • Feira Geek Asiática – Edição Pocket
  • Data: 15 e 16 de outubro (quinta e sexta-feira), a partir das 16h
  • Local: Rooftop do Shopping Tacaruna (Av. Gov. Agamenon Magalhães, 153 - Santo Amaro, Recife)
  • Entrada: Gratuita
  • Classificação: Livre

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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