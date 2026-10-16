Feira geek asiática traz random play dance e K-pop ao Shopping Tacaruna

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Evento gratuito em formato pocket reúne feira temática, oficinas de dança e dinâmica interativa no rooftop do centro de compras nesta semana.

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O Rooftop do Shopping Tacaruna recebe nesta quinta e sexta-feira (15 e 16), a partir das 16h, uma edição pocket da Feira Geek Asiática. O evento gratuito, realizado pela Caixa de Fósforo Produções, reúne atividades voltadas para a cultura pop asiática, incluindo apresentações, oficinas e uma feira temática.

Entre as principais atrações da programação está o random play dance, dinâmica popular entre os fãs de K-pop. Na atividade, faixas de diferentes artistas são executadas em sequência rápida, convidando quem conhece as coreografias a ocupar o centro da pista e participar da dança coletiva.

Dança e compras com foco na cultura asiática

Para os interessados em aprimorar os passos ou aprender coreografias do gênero, a programação conta com um workshop ministrado pelo Move Dance Team. Fundado em 2014, o grupo pernambucano possui dezenas de integrantes e trajetória em competições e produções de conteúdo voltadas para a dança cover no país.

O público também pode conferir uma feira com estandes voltados para colecionadores e entusiastas do segmento. O espaço reúne lojas especializadas em itens como photocards, álbuns, action figures, papelaria personalizada, quadrinhos e produtos gastronômicos típicos.

Serviço

