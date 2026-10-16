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Artista pernambucana lança fanzine ilustrada sobre saúde mental e representatividade

Aimeê Morais apresenta, em Carpina, a publicação "Entre os Cacos", que aborda ansiedade, acolhimento e diversidade com distribuição gratuita

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 16/10/2026 às 11:18 | Atualizado em 16/10/2026 às 11:19
Pernambucana Aimeê Morais lança fanzine sobre saúde mental com distribuição gratuita para escolas e bibliotecas comunitárias
Pernambucana Aimeê Morais lança fanzine sobre saúde mental com distribuição gratuita para escolas e bibliotecas comunitárias - Rúbia Batista

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A artista pernambucana Aimeê Morais lança neste sábado (17), às 19h, a fanzine ilustrada "Entre os Cacos", em evento gratuito na Secretaria de Cultura, Turismo e Lazer de Carpina, na Zona da Mata de Pernambuco. A obra reúne textos e ilustrações autorais que transformam vivências pessoais em uma narrativa sobre saúde mental, acolhimento e representatividade, com foco em pautas de pessoas com deficiência (PCD) e LGBTQIAP+.

A programação de lançamento inclui uma conversa com a autora sobre o processo de pesquisa e criação, sessão de autógrafos e distribuição de exemplares. A noite contará ainda com apresentações musicais dos DJs Luna Attack e DJ Sam, além de recursos de acessibilidade arquitetônica, atitudinal e comunicacional, incluindo tradução em Libras.

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Narrativa e identificação através da arte

Desenvolvido a partir da convivência da artista com a ansiedade desde a infância, o projeto utiliza a arte como ferramenta de expressão emocional. Na história, a protagonista Calisto foi criada para facilitar a identificação dos leitores com os conflitos abordados. O enredo também incorpora elementos da cultura nordestina e faz referência à memória dos papangus, manifestação tradicional do estado.

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“O objetivo principal é fazer com que aqueles que estão passando por alguma questão de saúde mental e leiam a zine se sintam acolhidos, vistos, que saibam que não estão sozinhos”, explica Aimeê.

Viabilizada por meio de editais de incentivo cultural, a publicação conta com produção de Aimeê M., Dulapis e Azulyne, com apoio do Governo de Pernambuco e do Ministério da Cultura. Além do evento presencial, o projeto prevê a distribuição gratuita de exemplares para escolas públicas e bibliotecas comunitárias, bem como a disponibilização da obra em formato digital.

Serviço

  • Lançamento da fanzine "Entre os Cacos"
  • Data: Sábado, 17 de outubro de 2026
  • Horário: 19h
  • Local: Secretaria de Cultura, Turismo e Lazer de Carpina
  • Endereço: Av. Dr. Severiano José Freire, 626, Senzala, Carpina (PE)
  • Acesso: Gratuito

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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