Artista pernambucana lança fanzine ilustrada sobre saúde mental e representatividade

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Aimeê Morais apresenta, em Carpina, a publicação "Entre os Cacos", que aborda ansiedade, acolhimento e diversidade com distribuição gratuita

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A artista pernambucana Aimeê Morais lança neste sábado (17), às 19h, a fanzine ilustrada "Entre os Cacos", em evento gratuito na Secretaria de Cultura, Turismo e Lazer de Carpina, na Zona da Mata de Pernambuco. A obra reúne textos e ilustrações autorais que transformam vivências pessoais em uma narrativa sobre saúde mental, acolhimento e representatividade, com foco em pautas de pessoas com deficiência (PCD) e LGBTQIAP+.

A programação de lançamento inclui uma conversa com a autora sobre o processo de pesquisa e criação, sessão de autógrafos e distribuição de exemplares. A noite contará ainda com apresentações musicais dos DJs Luna Attack e DJ Sam, além de recursos de acessibilidade arquitetônica, atitudinal e comunicacional, incluindo tradução em Libras.

Narrativa e identificação através da arte



Desenvolvido a partir da convivência da artista com a ansiedade desde a infância, o projeto utiliza a arte como ferramenta de expressão emocional. Na história, a protagonista Calisto foi criada para facilitar a identificação dos leitores com os conflitos abordados. O enredo também incorpora elementos da cultura nordestina e faz referência à memória dos papangus, manifestação tradicional do estado.

“O objetivo principal é fazer com que aqueles que estão passando por alguma questão de saúde mental e leiam a zine se sintam acolhidos, vistos, que saibam que não estão sozinhos”, explica Aimeê.

Viabilizada por meio de editais de incentivo cultural, a publicação conta com produção de Aimeê M., Dulapis e Azulyne, com apoio do Governo de Pernambuco e do Ministério da Cultura. Além do evento presencial, o projeto prevê a distribuição gratuita de exemplares para escolas públicas e bibliotecas comunitárias, bem como a disponibilização da obra em formato digital.

Serviço

