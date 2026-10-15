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Riachuelo lança Olhares Brasileiros com a artista pernambucana Isabella Galvão

Arte e identidade regional se encontram na nova coleção da Riachuelo. Conheça as artistas participantes e saiba onde encontrar as peças.

Por Myllena Wu Publicado em 15/10/2026 às 12:45
Imagem das artistas reunidas no Museu de Arte do Rio para lançamento de Olhares Brasileiros
Imagem das artistas reunidas no Museu de Arte do Rio para lançamento de Olhares Brasileiros - Divulgação/Riachuelo (Leonardo Nogueira)

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A pintora recifense Bella Galvão é uma das quatro artistas brasileiras convidadas pela Riachuelo para desenvolver a coleção Olhares Brasileiros, apresentada nesta terça-feira (13), no Museu de Arte do Rio (MAR), no Rio de Janeiro.

A iniciativa conecta moda e produção artística a partir de referências culturais e regionais, com peças para diferentes públicos.

Nascida no Recife, em 1993, Bella constrói uma obra atravessada pela fé, pelas memórias e pela identidade nordestina.

Sua participação aproxima a coleção de referências culturais de Pernambuco e coloca a artista entre os nomes que colaboram com a nova proposta de verão da marca.

Quem é Bella Galvão, artista do Recife?

A produção de Bella Galvão transita entre a figuração e a abstração, criando cenários que exploram emoções, experiências pessoais e aspectos da cultura brasileira. O folclore e os diferentes misticismos nacionais também fazem parte de sua pesquisa artística.

Em suas pinturas, a artista investiga a relação entre o universo dos sonhos e a complexidade humana, combinando elementos tradicionais com uma sensibilidade contemporânea.

A fé e a identidade nordestina ocupam um lugar importante nesse repertório, que parte de suas raízes e memórias.

O que é a coleção Olhares Brasileiros, da Riachuelo?

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A coleção foi criada em parceria com quatro artistas: Bella Galvão, Naia Ceschin (SP), Winny Tapajós (PA) e Isabela de Oliveira (RJ).

As criações partem de diferentes territórios e vivências brasileiras, com referências que incluem os contrastes de Recife, a Mata Atlântica de Ilhabela, as paisagens fluviais do Pará e o cotidiano carioca.

  • O resultado reúne roupas femininas, masculinas e infantis, além de bolsas, sapatos, lenços, chapéus e outros acessórios.
  • A coleção também inclui três peças bordadas por artesãs de Timbaúba dos Batistas, no Rio Grande do Norte, em uma iniciativa ligada ao trabalho do Instituto Riachuelo com o artesanato potiguar.

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Onde encontrar a coleção Olhares Brasileiros?

As peças estão disponíveis em lojas selecionadas da Riachuelo, no e-commerce e no aplicativo da marca. 

A apresentação aconteceu no Museu de Arte do Rio e reuniu artistas, influenciadores, jornalistas e criadores de conteúdo. A coleção integra a campanha Incrivelmente Verão e reúne diferentes perspectivas sobre a cultura brasileira por meio da colaboração entre moda e arte.

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Imagem de Myllena Wu

Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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