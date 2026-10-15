Riachuelo lança Olhares Brasileiros com a artista pernambucana Isabella Galvão
Arte e identidade regional se encontram na nova coleção da Riachuelo. Conheça as artistas participantes e saiba onde encontrar as peças.
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A pintora recifense Bella Galvão é uma das quatro artistas brasileiras convidadas pela Riachuelo para desenvolver a coleção Olhares Brasileiros, apresentada nesta terça-feira (13), no Museu de Arte do Rio (MAR), no Rio de Janeiro.
A iniciativa conecta moda e produção artística a partir de referências culturais e regionais, com peças para diferentes públicos.
Nascida no Recife, em 1993, Bella constrói uma obra atravessada pela fé, pelas memórias e pela identidade nordestina.
Sua participação aproxima a coleção de referências culturais de Pernambuco e coloca a artista entre os nomes que colaboram com a nova proposta de verão da marca.
Quem é Bella Galvão, artista do Recife?
A produção de Bella Galvão transita entre a figuração e a abstração, criando cenários que exploram emoções, experiências pessoais e aspectos da cultura brasileira. O folclore e os diferentes misticismos nacionais também fazem parte de sua pesquisa artística.
Em suas pinturas, a artista investiga a relação entre o universo dos sonhos e a complexidade humana, combinando elementos tradicionais com uma sensibilidade contemporânea.
A fé e a identidade nordestina ocupam um lugar importante nesse repertório, que parte de suas raízes e memórias.
O que é a coleção Olhares Brasileiros, da Riachuelo?
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A coleção foi criada em parceria com quatro artistas: Bella Galvão, Naia Ceschin (SP), Winny Tapajós (PA) e Isabela de Oliveira (RJ).
As criações partem de diferentes territórios e vivências brasileiras, com referências que incluem os contrastes de Recife, a Mata Atlântica de Ilhabela, as paisagens fluviais do Pará e o cotidiano carioca.
- O resultado reúne roupas femininas, masculinas e infantis, além de bolsas, sapatos, lenços, chapéus e outros acessórios.
- A coleção também inclui três peças bordadas por artesãs de Timbaúba dos Batistas, no Rio Grande do Norte, em uma iniciativa ligada ao trabalho do Instituto Riachuelo com o artesanato potiguar.
Onde encontrar a coleção Olhares Brasileiros?
As peças estão disponíveis em lojas selecionadas da Riachuelo, no e-commerce e no aplicativo da marca.
A apresentação aconteceu no Museu de Arte do Rio e reuniu artistas, influenciadores, jornalistas e criadores de conteúdo. A coleção integra a campanha Incrivelmente Verão e reúne diferentes perspectivas sobre a cultura brasileira por meio da colaboração entre moda e arte.