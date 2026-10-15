Projeto musical traz espetáculo de clássicos do rock à luz de velas para Pernambuco
Projeto de espetáculos musicais imersivos passa por Santa Cruz do Capibaribe e Petrolina, no interior de Pernambuco, em outubro com repertório de rock
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O projeto Starlight Concerts desembarca em Pernambuco no mês de outubro com duas apresentações da edição "Clássicos do Rock". A iniciativa promove experiências musicais em ambientes iluminados por centenas de velas, combinando arranjos contemporâneos de sucessos do gênero com uma proposta cenográfica intimista.
As apresentações no estado ocorrem em duas cidades do interior. No dia 18 de outubro, o público de Santa Cruz do Capibaribe recebe o espetáculo no Centro de Eventos do Moda Center. Em seguida, no dia 21 de outubro, a programação chega a Petrolina, com apresentação no Sesc Petrolina.
A proposta do espetáculo
A iniciativa aposta em uma atmosfera marcada pela proximidade entre artistas e plateia. Na edição dedicada ao rock, o repertório resgata canções e nomes que marcaram a história do gênero, reinterpretados em arranjos voltados para teatros e espaços culturais.
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O projeto já realizou cerca de 1.000 apresentações pelo país, reunindo mais de 500 mil espectadores em torno de propostas cênicas que unem música ao vivo e iluminação planejada.
Serviço
- Evento: Starlight Concerts — Clássicos do Rock
- Ingressos: Canais oficiais do projeto
Santa Cruz do Capibaribe (PE)
- Data: Domingo, 18 de outubro de 2026
- Local: Centro de Eventos do Moda Center
Petrolina (PE)
- Data: Quarta-feira, 21 de outubro de 2026
- Local: Sesc Petrolina