Projeto Acústico Navaranda leva releituras e formato intimista ao Recife
Apresentação desta sexta-feira (16) integra turnê que aposta em arranjos acústicos de sucessos e conta com participações de peso.
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O projeto Acústico Navaranda, liderado pelo vocalista Cello Sesso, é a principal atração desta sexta-feira (16) no Hidden Recife, localizado no Recife Antigo. A partir das 19h, o público poderá conferir um show que aposta na combinação entre interpretações marcantes, arranjos intimistas e uma atmosfera de proximidade entre artistas e plateia.
A apresentação faz parte da turnê "O Acústico Vive em Mim", proposta que transforma canções conhecidas de sucessos nacionais e internacionais em novas experiências musicais. O repertório do projeto tem como referência os álbuns Navaranda Sessions, volumes I, II e III, além de um trabalho inédito com dez releituras acústicas.
Participações especiais e programação
Além do show principal, a noite contará com apresentações do DJ Pepe Jordão e da banda pernambucana Papaninfa, ampliando a diversidade musical do evento no Recife Antigo.
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Os ingressos para a programação custam R$ 100 e estão disponíveis para o público que deseja acompanhar os shows e a proposta intimista do projeto em formato voz e violão.
Serviço
- Acústico Navaranda no Hidden Recife
- Data: Sexta-feira, 16 de outubro
- Horário: A partir das 19h
- Local: Hidden Recife, Recife Antigo
- Atrações: Acústico NAVARANDA, DJ Pepe Jordão e banda Papaninfa
- Ingresso: R$ 100