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Projeto Acústico Navaranda leva releituras e formato intimista ao Recife

Apresentação desta sexta-feira (16) integra turnê que aposta em arranjos acústicos de sucessos e conta com participações de peso.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 15/10/2026 às 10:28
Na Varanda no Hidden
Na Varanda no Hidden - Divulgação

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O projeto Acústico Navaranda, liderado pelo vocalista Cello Sesso, é a principal atração desta sexta-feira (16) no Hidden Recife, localizado no Recife Antigo. A partir das 19h, o público poderá conferir um show que aposta na combinação entre interpretações marcantes, arranjos intimistas e uma atmosfera de proximidade entre artistas e plateia.

A apresentação faz parte da turnê "O Acústico Vive em Mim", proposta que transforma canções conhecidas de sucessos nacionais e internacionais em novas experiências musicais. O repertório do projeto tem como referência os álbuns Navaranda Sessions, volumes I, II e III, além de um trabalho inédito com dez releituras acústicas.

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Participações especiais e programação

Além do show principal, a noite contará com apresentações do DJ Pepe Jordão e da banda pernambucana Papaninfa, ampliando a diversidade musical do evento no Recife Antigo.

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Os ingressos para a programação custam R$ 100 e estão disponíveis para o público que deseja acompanhar os shows e a proposta intimista do projeto em formato voz e violão.

Serviço

  • Acústico Navaranda no Hidden Recife
  • Data: Sexta-feira, 16 de outubro
  • Horário: A partir das 19h
  • Local: Hidden Recife, Recife Antigo
  • Atrações: Acústico NAVARANDA, DJ Pepe Jordão e banda Papaninfa
  • Ingresso: R$ 100

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Imagem de Jefferson Albuquerque

Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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