Plaza recebe oficinas temáticas e caça aos doces em programação de Halloween
Atividades voltadas para o público infantil acontecem nos finais de semana de outubro no piso L5 do centro de compras, em Casa Forte.
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O clima de Dia das Bruxas toma conta do Plaza Shopping, em Casa Forte, com uma programação voltada para o universo lúdico infantil nos finais de semana de outubro. Em parceria com o Cabine Kids, o centro de compras promove oficinas criativas e a tradicional caça aos doces nos dias 17, 18, 24 e 25 de outubro.
As atividades são realizadas no piso L5 e contam com opções de oficinas temáticas para estimular a expressão artística e a imaginação das crianças. Entre as propostas estão a confecção de monstrinhos em telas com tintas neon, a modelagem de personagens em biscuit, a preparação de slimes personalizados, a customização de chapéus de bruxinha e a decoração de abóboras com adesivos e enfeites variados.
Caça aos doces e percurso pelo mall
Além das oficinas, a programação inclui a tradicional caça aos doces, atividade que propõe um percurso por diferentes lojas do mall para a coleta de guloseimas. A dinâmica ocorre em quatro sessões diárias, com saídas marcadas às 15h, 16h, 17h e 18h, sendo exclusiva para o público infantil que adquirir um dos combos de Halloween oferecidos no local.
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Entre as operações participantes da rota de guloseimas estão marcas de varejo infantil, livraria, lojas de doces e acessórios.
A gerente de Marketing do Plaza Shopping, Carol Seabra, aponta que a iniciativa busca valorizar o lúdico durante o período comemorativo. "Acreditamos que a infância deve ser vivida com espaço para a imaginação, a criatividade e a fantasia. O Halloween é uma oportunidade de convidar as crianças a mergulhar nesse universo lúdico, com brincadeiras, atividades criativas e momentos de descoberta. Nossa proposta é criar experiências que encantem os pequenos e proporcionem às famílias a alegria de compartilhar momentos especiais juntos", destaca.
Serviço
- O quê: Halloween do Plaza Shopping com oficinas criativas e caça aos doces
- Quando: Dias 17, 18, 24 e 25 de outubro de 2026
- Horário da caça aos doces: Sessões com saídas às 15h, 16h, 17h e 18h
- Onde: Piso L5 do Plaza Shopping (na ilha em frente à Subway) – Casa Forte, Recife (PE)
- Acesso: Valores das oficinas a partir de R$ 25 por atividade; caça aos doces exclusiva para participantes que adquirirem os combos temáticos