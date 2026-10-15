Parque da Jaqueira recebe ação interativa voltada à saúde feminina

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Iniciativa gratuita integra a programação do Outubro Rosa e oferece painel de mensagens, espaço de conscientização e aulão de alongamento no Recife.

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O Parque da Jaqueira, localizado na Zona Norte do Recife, recebe entre os dias 16 e 19 de outubro uma série de atividades voltadas à conscientização sobre a saúde das mamas. A iniciativa, que faz parte do movimento Outubro Rosa da Avon, transforma um dos principais espaços de lazer da capital pernambucana em um ponto de encontro para troca de informações e acolhimento do público.

Com funcionamento em horários variados conforme o dia da semana, o evento conta com atrações interativas estruturadas para engajar quem circula pelo local. Entre os destaques estão um painel colaborativo de mensagens, onde visitantes podem trocar recados de apoio utilizando fitas rosas, e um espaço educativo com dinâmica sobre mitos e verdades a respeito do cuidado com a saúde feminina.

Atividades e programação especial



A programação da iniciativa também prevê a distribuição de um guia digital com orientações informativas, além de um totem digital e uma roleta de prêmios interativa para os participantes do circuito educativo. Como parte das atividades de incentivo ao bem-estar e à prática de exercícios ao ar livre, a agenda inclui um aulão gratuito de alongamento marcado para a manhã do dia 19.

Durante o evento, o público também tem acesso a itens não cosméticos da marca social Avon Por Elas, cujos recursos obtidos com a comercialização são integralmente direcionados a projetos de apoio a mulheres, atuando no enfrentamento à violência e no suporte à saúde mamária em parceria com o Instituto Natura.

Serviço

