Parque da Jaqueira recebe ação interativa voltada à saúde feminina
Iniciativa gratuita integra a programação do Outubro Rosa e oferece painel de mensagens, espaço de conscientização e aulão de alongamento no Recife.
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O Parque da Jaqueira, localizado na Zona Norte do Recife, recebe entre os dias 16 e 19 de outubro uma série de atividades voltadas à conscientização sobre a saúde das mamas. A iniciativa, que faz parte do movimento Outubro Rosa da Avon, transforma um dos principais espaços de lazer da capital pernambucana em um ponto de encontro para troca de informações e acolhimento do público.
Com funcionamento em horários variados conforme o dia da semana, o evento conta com atrações interativas estruturadas para engajar quem circula pelo local. Entre os destaques estão um painel colaborativo de mensagens, onde visitantes podem trocar recados de apoio utilizando fitas rosas, e um espaço educativo com dinâmica sobre mitos e verdades a respeito do cuidado com a saúde feminina.
Atividades e programação especial
A programação da iniciativa também prevê a distribuição de um guia digital com orientações informativas, além de um totem digital e uma roleta de prêmios interativa para os participantes do circuito educativo. Como parte das atividades de incentivo ao bem-estar e à prática de exercícios ao ar livre, a agenda inclui um aulão gratuito de alongamento marcado para a manhã do dia 19.
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Durante o evento, o público também tem acesso a itens não cosméticos da marca social Avon Por Elas, cujos recursos obtidos com a comercialização são integralmente direcionados a projetos de apoio a mulheres, atuando no enfrentamento à violência e no suporte à saúde mamária em parceria com o Instituto Natura.
Serviço
- Evento: Ação de conscientização do Outubro Rosa "Se tem mama, tem conversa"
- Local: Parque da Jaqueira (Rua do Futuro, s/n, Graças, Recife)
- Datas e horários: 16 e 19 de outubro, das 8h às 16h; 17 e 18 de outubro, das 9h às 17h
- Atividade especial: Aulão de alongamento no dia 19 de outubro, às 9h