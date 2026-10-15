Oficina musical encerra programação da exposição de Sérvulo Esmeraldo no Recife
Caixa Cultural promove atividade voltada para o público neurodivergente após mostra do artista cearense alcançar recorde de visitação.
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A Caixa Cultural Recife encerra a temporada da exposição "Esse é Sérvulo Esmeraldo" com a realização da oficina gratuita "Musicando Sérvulo Esmeraldo", programada para esta sexta-feira (17). A atividade lúdica e educativa é voltada para pré-adolescentes e adolescentes neurodivergentes, com idades entre 10 e 16 anos, e propõe a confecção de instrumentos percussivos a partir de materiais reciclados.
O encontro, que acontece das 15h às 16h30, será conduzido pelo músico Bebeto Cruz, integrante do grupo Batuques de Pernambuco e guitarrista da Orquestra Experimental de Frevo da UFPE, ao lado da assistente Malu Barbosa. A proposta artística explora as esculturas e a geometria do artista cearense Sérvulo Esmeraldo para criar paralelos sonoros, representando elementos como volume e timbre por meio de referências visuais. Os participantes terão a oportunidade de construir instrumentos de manuseio flexível e realizar um ensaio prático ao término da aula.
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Legado e visitação histórica no Bairro do Recife
Em cartaz desde julho, a exposição "Esse é Sérvulo Esmeraldo" reuniu um conjunto de 50 obras que sintetizam quase 70 anos de trajetória de um dos maiores expoentes da arte cinética no Brasil. A mostra superou a marca de 160 mil visitantes, tornando-se o recorde histórico de público da instituição cultural localizada no Bairro do Recife.
A curadoria da exposição foi assinada por Dodora Guimarães Esmeraldo, apresentando pinturas, gravuras, desenhos e esculturas do artista nascido no Crato e radicado entre São Paulo e Paris antes de fixar ateliê em Fortaleza. O encerramento oficial da mostra acontece no próximo dia 25 de outubro.
Serviço
- Evento: Oficina "Musicando Sérvulo Esmeraldo" e exposição "Esse é Sérvulo Esmeraldo"
- Data da oficina: 17 de outubro, das 15h às 16h30
- Público-alvo da oficina: Pessoas neurodivergentes de 10 a 16 anos (20 vagas com inscrição prévia pelo site)
- Período da exposição: Até 25 de outubro de 2026
- Horários de visitação: Terça a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 18h
- Local: Caixa Cultural Recife – Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife
- Entrada: Franca