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Oficina musical encerra programação da exposição de Sérvulo Esmeraldo no Recife

Caixa Cultural promove atividade voltada para o público neurodivergente após mostra do artista cearense alcançar recorde de visitação.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 15/10/2026 às 11:29
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A Caixa Cultural Recife encerra a temporada da exposição "Esse é Sérvulo Esmeraldo" com a realização da oficina gratuita "Musicando Sérvulo Esmeraldo", programada para esta sexta-feira (17). A atividade lúdica e educativa é voltada para pré-adolescentes e adolescentes neurodivergentes, com idades entre 10 e 16 anos, e propõe a confecção de instrumentos percussivos a partir de materiais reciclados.

O encontro, que acontece das 15h às 16h30, será conduzido pelo músico Bebeto Cruz, integrante do grupo Batuques de Pernambuco e guitarrista da Orquestra Experimental de Frevo da UFPE, ao lado da assistente Malu Barbosa. A proposta artística explora as esculturas e a geometria do artista cearense Sérvulo Esmeraldo para criar paralelos sonoros, representando elementos como volume e timbre por meio de referências visuais. Os participantes terão a oportunidade de construir instrumentos de manuseio flexível e realizar um ensaio prático ao término da aula.

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Legado e visitação histórica no Bairro do Recife

Em cartaz desde julho, a exposição "Esse é Sérvulo Esmeraldo" reuniu um conjunto de 50 obras que sintetizam quase 70 anos de trajetória de um dos maiores expoentes da arte cinética no Brasil. A mostra superou a marca de 160 mil visitantes, tornando-se o recorde histórico de público da instituição cultural localizada no Bairro do Recife.

A curadoria da exposição foi assinada por Dodora Guimarães Esmeraldo, apresentando pinturas, gravuras, desenhos e esculturas do artista nascido no Crato e radicado entre São Paulo e Paris antes de fixar ateliê em Fortaleza. O encerramento oficial da mostra acontece no próximo dia 25 de outubro.

Serviço

  • Evento: Oficina "Musicando Sérvulo Esmeraldo" e exposição "Esse é Sérvulo Esmeraldo"
  • Data da oficina: 17 de outubro, das 15h às 16h30
  • Público-alvo da oficina: Pessoas neurodivergentes de 10 a 16 anos (20 vagas com inscrição prévia pelo site)
  • Período da exposição: Até 25 de outubro de 2026
  • Horários de visitação: Terça a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 18h
  • Local: Caixa Cultural Recife – Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife
  • Entrada: Franca

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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