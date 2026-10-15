Marcelo Serrado desembarca no Recife para lançamento de livro e apresentação de comédia
Ator apresenta o livro "Fora do Roteiro" nesta sexta-feira e protagoniza a montagem "Terapia" no fim de semana na Zona SUl do Recife
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O ator Marcelo Serrado cumpre agenda dupla no Recife neste fim de semana com programação voltada à literatura e às artes cênicas no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem. As atividades começam nesta sexta-feira (16), às 20h, na Galeria Janete Costa, com o lançamento da obra "Fora do Roteiro", lançada pela Editora Sextante, em uma sessão de autógrafos aberta ao público.
Da vulnerabilidade nos livros aos palcos do Recife
Na publicação, o artista deixa de lado os personagens da teledramaturgia para compartilhar reflexões sobre a infância, os quadros de ansiedade e a relevância do teatro em sua trajetória pessoal. O livro aborda temas voltados à saúde mental e à superação de momentos delicados fora dos refletores.
A partir de sábado (17), às 20h, e domingo (18), às 19h, o ator assume o palco do Teatro Luiz Mendonça com a comédia "Terapia". O monólogo utiliza o humor e a interação com a plateia para debater crises conjugais, episódios de pânico, dilemas existenciais e viagens. A montagem inclui ainda uma sessão de hipnose ao vivo e explora a autoironia como recurso para lidar com medos e neuroses cotidianas.
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Serviço
Lançamento do livro "Fora do Roteiro"
- Data: Sexta-feira, 16 de outubro, às 20h
- Local: Galeria Janete Costa – Parque Dona Lindu, Boa Viagem, Recife
- Entrada: Gratuita
Espetáculo "Terapia"
- Datas: Sábado, 17 de outubro, às 20h, e domingo, 18 de outubro, às 19h
- Local: Teatro Luiz Mendonça – Parque Dona Lindu, Boa Viagem, Recife
- Duração: 70 minutos
- Classificação indicativa: 14 anos
- Ingressos: Disponíveis na plataforma INTI