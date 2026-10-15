Marcelo Serrado desembarca no Recife para lançamento de livro e apresentação de comédia

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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Ator apresenta o livro "Fora do Roteiro" nesta sexta-feira e protagoniza a montagem "Terapia" no fim de semana na Zona SUl do Recife

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O ator Marcelo Serrado cumpre agenda dupla no Recife neste fim de semana com programação voltada à literatura e às artes cênicas no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem. As atividades começam nesta sexta-feira (16), às 20h, na Galeria Janete Costa, com o lançamento da obra "Fora do Roteiro", lançada pela Editora Sextante, em uma sessão de autógrafos aberta ao público.

Da vulnerabilidade nos livros aos palcos do Recife

Na publicação, o artista deixa de lado os personagens da teledramaturgia para compartilhar reflexões sobre a infância, os quadros de ansiedade e a relevância do teatro em sua trajetória pessoal. O livro aborda temas voltados à saúde mental e à superação de momentos delicados fora dos refletores.

A partir de sábado (17), às 20h, e domingo (18), às 19h, o ator assume o palco do Teatro Luiz Mendonça com a comédia "Terapia". O monólogo utiliza o humor e a interação com a plateia para debater crises conjugais, episódios de pânico, dilemas existenciais e viagens. A montagem inclui ainda uma sessão de hipnose ao vivo e explora a autoironia como recurso para lidar com medos e neuroses cotidianas.

Serviço



Lançamento do livro "Fora do Roteiro"

Data : Sexta-feira, 16 de outubro, às 20h

: Sexta-feira, 16 de outubro, às 20h Local : Galeria Janete Costa – Parque Dona Lindu, Boa Viagem, Recife

: Galeria Janete Costa – Parque Dona Lindu, Boa Viagem, Recife Entrada: Gratuita



Espetáculo "Terapia"