Luedji Luna traz turnê premiada à concha acústica da UFPE neste sábado

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Cantora baiana passa pelo Recife com o espetáculo baseado nos álbuns que marcam sua trajetória e celebram a conexão com o público nordestino.

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A Concha Acústica da UFPE recebe neste sábado (17 de outubro) o show da turnê "Um Mar Pra Cada Um, Antes Que A Terra Acabe", comandada pela cantora e compositora Luedji Luna. A apresentação no Recife integra a circulação da artista por capitais do Norte e do Nordeste, após passar por Fortaleza, Belém e São Luís.

O projeto de circulação regional busca estreitar os laços da artista com territórios onde construiu uma relação afetiva e artística sólida ao longo dos anos. "Tenho uma conexão muito especial com o público do Norte e do Nordeste. Sou de Salvador. São regiões que sempre acolheram minha música de maneira muito generosa e onde construí encontros marcantes ao longo dos anos. Quando escrevi esse projeto, pensei justamente na possibilidade de fortalecer essa troca e estar mais próxima do meu público", afirma a cantora.

Repertório e reconhecimento internacional



No palco, a artista apresenta um repertório que reúne canções dos álbuns "Um Mar Pra Cada Um" e "Antes Que A Terra Acabe", lançados em 2025. O espetáculo aborda temas como amor, desejo, ancestralidade e identidade, combinando arranjos sofisticados e presença cênica.

A turnê ocorre em um momento de alta visibilidade na carreira da baiana. Seu quarto álbum de estúdio, "Um Mar Pra Cada Um", é um mergulho nas nuances do desejo e foi premiado com o Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro-Portuguesa Brasileira.

A realização da circulação conta com apoio do Natura Musical, iniciativa que viabiliza a estrutura técnica e estética apresentada em outras praças do país. “Os shows que realizo atualmente envolvem uma estrutura técnica e operacional bastante robusta, o que muitas vezes dificulta levar exatamente o mesmo espetáculo para todas as regiões do país. O apoio do Natura Musical torna viável essa circulação e garante que o público dessas cidades tenha acesso ao mesmo show, com a mesma qualidade e dimensão que apresentamos em outras praças. Isso é muito importante para mim”, completa Luedji.

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