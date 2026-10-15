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Luedji Luna traz turnê premiada à concha acústica da UFPE neste sábado

Cantora baiana passa pelo Recife com o espetáculo baseado nos álbuns que marcam sua trajetória e celebram a conexão com o público nordestino.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 15/10/2026 às 16:15
Luedji Luna, atração do Palco Sunset no Rock in Rio 2024, em show na Casa Natura (SP)
Luedji Luna, atração do Palco Sunset no Rock in Rio 2024, em show na Casa Natura (SP) - Marcos Sugüio/Divulgação

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A Concha Acústica da UFPE recebe neste sábado (17 de outubro) o show da turnê "Um Mar Pra Cada Um, Antes Que A Terra Acabe", comandada pela cantora e compositora Luedji Luna. A apresentação no Recife integra a circulação da artista por capitais do Norte e do Nordeste, após passar por Fortaleza, Belém e São Luís.

O projeto de circulação regional busca estreitar os laços da artista com territórios onde construiu uma relação afetiva e artística sólida ao longo dos anos. "Tenho uma conexão muito especial com o público do Norte e do Nordeste. Sou de Salvador. São regiões que sempre acolheram minha música de maneira muito generosa e onde construí encontros marcantes ao longo dos anos. Quando escrevi esse projeto, pensei justamente na possibilidade de fortalecer essa troca e estar mais próxima do meu público", afirma a cantora.

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Repertório e reconhecimento internacional

No palco, a artista apresenta um repertório que reúne canções dos álbuns "Um Mar Pra Cada Um" e "Antes Que A Terra Acabe", lançados em 2025. O espetáculo aborda temas como amor, desejo, ancestralidade e identidade, combinando arranjos sofisticados e presença cênica.

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A turnê ocorre em um momento de alta visibilidade na carreira da baiana. Seu quarto álbum de estúdio, "Um Mar Pra Cada Um", é um mergulho nas nuances do desejo e foi premiado com o Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro-Portuguesa Brasileira.

A realização da circulação conta com apoio do Natura Musical, iniciativa que viabiliza a estrutura técnica e estética apresentada em outras praças do país. “Os shows que realizo atualmente envolvem uma estrutura técnica e operacional bastante robusta, o que muitas vezes dificulta levar exatamente o mesmo espetáculo para todas as regiões do país. O apoio do Natura Musical torna viável essa circulação e garante que o público dessas cidades tenha acesso ao mesmo show, com a mesma qualidade e dimensão que apresentamos em outras praças. Isso é muito importante para mim”, completa Luedji.

Serviço

  • Evento: Show da turnê "Um Mar Pra Cada Um, Antes Que A Terra Acabe" – Luedji Luna
  • Data: 17 de outubro
  • Local: Concha Acústica da UFPE, Recife (PE)
  • Ingressos: Disponíveis na plataforma Shotgun

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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