Festival Yasumi reúne cultura pop asiática no Recife com show de Sayuri Hirata
Evento gratuito na Boa Vista traz programação com mais de 30 atrações, incluindo exibições de K-pop, competições de cosplay e apresentações de taiko
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O universo dos animes, da música japonesa, do K-pop e dos games ocupa o Shopping Boa Vista, no Centro do Recife, entre os dias 16 e 18 de outubro, durante a terceira edição do Festival Yasumi. Com entrada gratuita, a programação ocorre das 11h às 21h e reúne mais de 30 atrações voltadas à cultura pop asiática, celebrando também os nove anos da iniciativa Power-Kon Festival Geek.
O principal destaque internacional do evento é a cantora japonesa Sayuri Hirata, que se apresenta no sábado (17), às 15h. Intitulado Sayuri Hirata Anime Show, o espetáculo traz um repertório dedicado a trilhas sonoras de produções clássicas e recentes da animação japonesa. Ex-integrante do trio ROYS e vencedora do Yamaha Music Revolution em 2007, a artista atua nos segmentos de anisong e J-pop, conectando diferentes gerações de fãs por meio da música.
Atrações musicais, cosplay e games na programação
A agenda do festival contempla diversas expressões artísticas e de entretenimento digital. A música sul-coreana marca presença com o grupo Fasterz, que apresenta um repertório de covers do BTS, além de uma atração nacional com covers do Psy vinda de São Paulo.
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O público também pode acompanhar a percussão tradicional dos tambores japoneses com o grupo REN Taiko, além de participar de competições de cosplay, sessões de karaokê e interagir na área de games.
Para Kelmer Luciano, produtor do evento, a iniciativa busca abranger diferentes gostos do público. “O Festival Yasumi chega à terceira edição com a proposta de reunir diferentes manifestações da cultura pop asiática, da música aos animes, passando pelo K-pop, cosplay e games. Queremos proporcionar um espaço de encontro para os fãs e também para quem deseja conhecer melhor esse universo”, afirma.
Serviço
- Evento: 3º Festival Yasumi – Festival da Cultura Pop Asiática
- Quando: 16, 17 e 18 de outubro de 2026
- Horário: Das 11h às 21h
- Onde: Shopping Boa Vista, Centro do Recife (PE)
- Entrada: Gratuita