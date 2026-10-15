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Festival MIX PE começa nesta sexta e reúne música, gastronomia e feira criativa

Evento gratuito no Grande Recife reúne feira criativa, gastronomia com dezenas de operações e área infantil ampliada até domingo.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 15/10/2026 às 10:32
Evento gratuito acontece de 16 a 18 de outubro, reunindo 140 expositores e parque de diversão para crianças em uma nova área
Evento gratuito acontece de 16 a 18 de outubro, reunindo 140 expositores e parque de diversão para crianças em uma nova área - Divulgação

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O Festival MIX PE inicia sua nova edição nesta sexta-feira (16) no Shopping Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes, reunindo compras, gastronomia e lazer para toda a família até o próximo domingo (18). Com entrada gratuita, o evento funciona das 15h às 22h em um espaço ampliado de aproximadamente 4.300 m², localizado na área A, em frente à entrada 4, com acesso próximo ao Carrefour.

Estrutura com feira criativa e praça gastronômica

O empreendedorismo regional é um dos destaques desta edição, que conta com 140 expositores divididos entre dois grandes setores. A Feira Criativa reúne 60 marcas com produtos de diversos segmentos, incluindo moda, itens do universo K-pop e referências à cultura coreana.

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Já o polo gastronômico é formado por 80 operações, apresentando novidades culinárias e uma renovação que inclui cerca de 40% de novos expositores. O espaço busca oferecer variedade de sabores para o público que circula pelo centro de compras durante o fim de semana.

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Atividades e lazer para as famílias

Além das compras e da praça de alimentação, o festival estruturou uma programação voltada para o público infantil. Entre as atrações instaladas no local estão o Mundo dos Dinossauros, um parque inflável e uma piscina com mais de 30 mil litros de água, equipada com atividades como pedalinho e banho para as crianças.

Serviço

  • Evento: Festival MIX PE
  • Quando: 16 a 18 de outubro de 2026
  • Horário: Das 15h às 22h
  • Local: Shopping Guararapes – Área A (próximo à entrada 4, acesso ao Carrefour)
  • Entrada: Gratuita

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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