Festival MIX PE começa nesta sexta e reúne música, gastronomia e feira criativa
Evento gratuito no Grande Recife reúne feira criativa, gastronomia com dezenas de operações e área infantil ampliada até domingo.
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O Festival MIX PE inicia sua nova edição nesta sexta-feira (16) no Shopping Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes, reunindo compras, gastronomia e lazer para toda a família até o próximo domingo (18). Com entrada gratuita, o evento funciona das 15h às 22h em um espaço ampliado de aproximadamente 4.300 m², localizado na área A, em frente à entrada 4, com acesso próximo ao Carrefour.
Estrutura com feira criativa e praça gastronômica
O empreendedorismo regional é um dos destaques desta edição, que conta com 140 expositores divididos entre dois grandes setores. A Feira Criativa reúne 60 marcas com produtos de diversos segmentos, incluindo moda, itens do universo K-pop e referências à cultura coreana.
Já o polo gastronômico é formado por 80 operações, apresentando novidades culinárias e uma renovação que inclui cerca de 40% de novos expositores. O espaço busca oferecer variedade de sabores para o público que circula pelo centro de compras durante o fim de semana.
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Atividades e lazer para as famílias
Além das compras e da praça de alimentação, o festival estruturou uma programação voltada para o público infantil. Entre as atrações instaladas no local estão o Mundo dos Dinossauros, um parque inflável e uma piscina com mais de 30 mil litros de água, equipada com atividades como pedalinho e banho para as crianças.
Serviço
- Evento: Festival MIX PE
- Quando: 16 a 18 de outubro de 2026
- Horário: Das 15h às 22h
- Local: Shopping Guararapes – Área A (próximo à entrada 4, acesso ao Carrefour)
- Entrada: Gratuita