Festival MIX PE começa nesta sexta e reúne música, gastronomia e feira criativa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Evento gratuito no Grande Recife reúne feira criativa, gastronomia com dezenas de operações e área infantil ampliada até domingo.

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O Festival MIX PE inicia sua nova edição nesta sexta-feira (16) no Shopping Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes, reunindo compras, gastronomia e lazer para toda a família até o próximo domingo (18). Com entrada gratuita, o evento funciona das 15h às 22h em um espaço ampliado de aproximadamente 4.300 m², localizado na área A, em frente à entrada 4, com acesso próximo ao Carrefour.

Estrutura com feira criativa e praça gastronômica



O empreendedorismo regional é um dos destaques desta edição, que conta com 140 expositores divididos entre dois grandes setores. A Feira Criativa reúne 60 marcas com produtos de diversos segmentos, incluindo moda, itens do universo K-pop e referências à cultura coreana.

Já o polo gastronômico é formado por 80 operações, apresentando novidades culinárias e uma renovação que inclui cerca de 40% de novos expositores. O espaço busca oferecer variedade de sabores para o público que circula pelo centro de compras durante o fim de semana.

Atividades e lazer para as famílias



Além das compras e da praça de alimentação, o festival estruturou uma programação voltada para o público infantil. Entre as atrações instaladas no local estão o Mundo dos Dinossauros, um parque inflável e uma piscina com mais de 30 mil litros de água, equipada com atividades como pedalinho e banho para as crianças.

Serviço

