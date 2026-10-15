Festa eletrônica Baileta estreia no Recife em dezembro com edição open bar
A capital pernambucana recebe pela primeira vez o evento em 12 de dezembro, resultado de uma parceria entre a Carvalab e a AUMMA.
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Depois de passar por Maracaípe, Rio de Janeiro e Brasília, a festa de música eletrônica Baileta desembarca no Recife no dia 12 de dezembro. A estreia na capital pernambucana contará com formato open bar e uma curadoria voltada a vertentes como house, indie dance e groove.
A realização do evento é assinada pela Carvalab — braço da Carvalheira — em colaboração com a AUMMA. Com histórico em produções de grande porte pelo país, a Carvalheira se une à expertise da AUMMA na circulação de artistas e na curadoria da cena eletrônica para marcar a chegada da festa à cidade.
Trajetória e sonoridade da festa
A identidade da Baileta foi construída a partir de eventos realizados em Maracaípe e em capitais como Rio de Janeiro e Brasília, no festival Na Praia. A proposta busca aproximar tanto o público que já frequenta o circuito de música eletrônica quanto quem busca novas experiências de pista.
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"A Baileta nasceu para juntar gente feliz e que compartilham de uma boa energia! Depois de tantas noites em Maraca, chegou a hora de levar essa energia para o Recife e fazer uma festa em que todo mundo se sinta em casa, até quem nunca foi a uma festa eletrônica. Alto astral pega e a gente quer ver a cidade inteira contagiada", diz Tiago Cavalcante, cofundador da AUMMA.
Serviço
- Evento: Baileta Recife
- Data: Sábado, 12 de dezembro de 2026
- Horário: A divulgar
- Local: Recife (PE), endereço a ser divulgado
- Ingressos: Disponíveis pela Sympla
- Realização: Carvalab, em collab com a AUMMA