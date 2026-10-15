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Festa eletrônica Baileta estreia no Recife em dezembro com edição open bar

A capital pernambucana recebe pela primeira vez o evento em 12 de dezembro, resultado de uma parceria entre a Carvalab e a AUMMA.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 15/10/2026 às 10:16
Após passar por Maracaípe, Rio de Janeiro e Brasília, a festa de música eletrônica chega à capital pernambucana no dia 12 de dezembro
Após passar por Maracaípe, Rio de Janeiro e Brasília, a festa de música eletrônica chega à capital pernambucana no dia 12 de dezembro - Divulgação

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Depois de passar por Maracaípe, Rio de Janeiro e Brasília, a festa de música eletrônica Baileta desembarca no Recife no dia 12 de dezembro. A estreia na capital pernambucana contará com formato open bar e uma curadoria voltada a vertentes como house, indie dance e groove.

A realização do evento é assinada pela Carvalab — braço da Carvalheira — em colaboração com a AUMMA. Com histórico em produções de grande porte pelo país, a Carvalheira se une à expertise da AUMMA na circulação de artistas e na curadoria da cena eletrônica para marcar a chegada da festa à cidade.

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Trajetória e sonoridade da festa

A identidade da Baileta foi construída a partir de eventos realizados em Maracaípe e em capitais como Rio de Janeiro e Brasília, no festival Na Praia. A proposta busca aproximar tanto o público que já frequenta o circuito de música eletrônica quanto quem busca novas experiências de pista.

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"A Baileta nasceu para juntar gente feliz e que compartilham de uma boa energia! Depois de tantas noites em Maraca, chegou a hora de levar essa energia para o Recife e fazer uma festa em que todo mundo se sinta em casa, até quem nunca foi a uma festa eletrônica. Alto astral pega e a gente quer ver a cidade inteira contagiada", diz Tiago Cavalcante, cofundador da AUMMA.

Divulgação
Baileta chega pela primeira vez ao Recife e promete edição histórica - Divulgação

Serviço

  • Evento: Baileta Recife
  • Data: Sábado, 12 de dezembro de 2026
  • Horário: A divulgar
  • Local: Recife (PE), endereço a ser divulgado
  • Ingressos: Disponíveis pela Sympla
  • Realização: Carvalab, em collab com a AUMMA

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Imagem de Jefferson Albuquerque

Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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