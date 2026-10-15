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Espetáculo musical celebra o centenário de Moacir Santos no Recife

Teatro do Parque recebe montagem que homenageia a trajetória do compositor e reúne 80 jovens em projeto de iniciação musical.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 15/10/2026 às 17:34
Espetáculo Canto e Encanto - Ariano Suassuna
Espetáculo Canto e Encanto - Ariano Suassuna - Fernando Vieira

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A vida e a obra de Moacir Santos, um dos grandes compositores, maestros e arranjadores da música brasileira, ganham destaque neste domingo (18) com o espetáculo "Ouro Negro 100 Anos de Moacir Santos", às 16h, no Teatro do Parque, localizado no bairro da Boa Vista, na capital pernambucana. A montagem é fruto do trabalho social de iniciação musical desenvolvido pelo Núcleo Musical Irmã Scheilla (NuMIS), vinculado à Fraternidade Espírita Peixotinho, e reúne 80 jovens e professores no palco.

Com uma duração aproximada de uma hora e meia, a apresentação combina interpretações de composições do artista com leituras de textos que recapitulam os momentos marcantes de sua trajetória artística. A iniciativa busca aproximar o público da história de um dos nomes fundamentais da cultura nacional que alcançou projeção internacional.

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"Moacir merece um reconhecimento maior quando consideramos a grandiosa herança musical que nos deixou", destaca Terezinha Mendonça, coordenadora geral do Núcleo Musical Irmã Scheilla - NUMIS.

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Do sertão ao cenário internacional

Nascido no sertão pernambucano, na região entre Serra Talhada, Flores, São José do Belmonte e Bom Nome, Moacir Santos construiu uma carreira marcada por superação e talento. Negro e de origem humilde, destacou-se como o primeiro orquestrador negro da Rádio Nacional, atuando também como compositor, maestro, arranjador, instrumentista com ouvido absoluto e professor.

Sua produção incorporou elementos de ritmos brasileiros, tradições nordestinas, linguagens do jazz e formações de big band. Em 1965, lançou o álbum "Coisas", pelo selo Forma, que aproximou sonoridades afro-brasileiras do jazz e consolidou-se como uma obra fundamental do gênero no país. A importância do maestro foi eternizada por Vinicius de Moraes no verso "A bênção, Maestro Moacir Santos que não és um só, és tantos", presente em "Samba da Bênção".

Música como ferramenta de inclusão

Criado em 2010, o NuMIS atende cerca de 130 pessoas, entre crianças, adolescentes e adultos de comunidades no entorno de Boa Viagem. O núcleo oferece formação em instrumentos como violão, violino, viola de arco, violoncelo, guitarra, flauta doce, teclado e percussão, além de musicalização e canto coral, com aulas ministradas por profissionais formados pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

A iniciativa faz parte das ações sociais da Fraternidade Espírita Francisco Peixoto Lins – Peixotinho, instituição fundada em 1987 que mantém atividades nas áreas de assistência alimentar, educação, profissionalização, saúde e cultura.

Serviço

  • Espetáculo musical Ouro Negro 100 Anos de Moacir Santos
  • Data: 18 de outubro de 2026
  • Horário: 16h
  • Local: Teatro do Parque (Rua do Hospício, 81 - Boa Vista, Recife)
  • Classificação: Livre
  • Duração: 90 minutos
  • Ingressos: Disponíveis na plataforma Sympla

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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