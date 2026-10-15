Alunos da rede pública do Recife participam do espetáculo "Sinfonia dos Brinquedos"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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Estudantes da Educação Infantil e do Ensino Fundamental apresentam musical na Escola de Formação Paulo Freire após meses de oficinas formativas.

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Cerca de 300 estudantes da rede municipal de ensino do Recife sobem ao palco no próximo dia 21 de outubro para a apresentação do espetáculo musical "Sinfonia dos Brinquedos". O evento marca a culminância da segunda edição da Caravana Sinta o Som, iniciativa que promoveu oficinas de musicalidade e valorização da cultura brasileira ao longo do ano nas escolas da capital pernambucana.

A sessão gratuita será realizada às 9h, na Escola de Formação de Educadores do Recife Professor Paulo Freire, localizada no bairro da Madalena. A proposta do espetáculo é unir música, imaginação e brincadeira, integrando ritmos, jogos e cantigas da tradição oral brasileira em uma experiência imersiva para o público e para os próprios alunos participantes.

Formação artística e circulação regional



Desenvolvida como uma extensão pedagógica do projeto Sinta o Som, a Caravana envolveu atividades interativas de sensibilização musical, oficinas de confecção de instrumentos não convencionais e uma masterclass voltada para professores da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.

Nesta edição, a iniciativa com patrocínio da ENGIE Brasil por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura também passa pelas cidades de João Pessoa e Natal. Ao todo, o programa contempla mil beneficiados, entre estudantes e docentes, com o objetivo de descentralizar o acesso à educação musical e fortalecer vínculos identitários por meio da arte.

Serviço

