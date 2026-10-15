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Alunos da rede pública do Recife participam do espetáculo "Sinfonia dos Brinquedos"

Estudantes da Educação Infantil e do Ensino Fundamental apresentam musical na Escola de Formação Paulo Freire após meses de oficinas formativas.

Por Bianca Tavares Publicado em 15/10/2026 às 10:55
Sinta o Som
Sinta o Som - Marlon Saint

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Cerca de 300 estudantes da rede municipal de ensino do Recife sobem ao palco no próximo dia 21 de outubro para a apresentação do espetáculo musical "Sinfonia dos Brinquedos". O evento marca a culminância da segunda edição da Caravana Sinta o Som, iniciativa que promoveu oficinas de musicalidade e valorização da cultura brasileira ao longo do ano nas escolas da capital pernambucana.

A sessão gratuita será realizada às 9h, na Escola de Formação de Educadores do Recife Professor Paulo Freire, localizada no bairro da Madalena. A proposta do espetáculo é unir música, imaginação e brincadeira, integrando ritmos, jogos e cantigas da tradição oral brasileira em uma experiência imersiva para o público e para os próprios alunos participantes.

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Formação artística e circulação regional

Desenvolvida como uma extensão pedagógica do projeto Sinta o Som, a Caravana envolveu atividades interativas de sensibilização musical, oficinas de confecção de instrumentos não convencionais e uma masterclass voltada para professores da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.

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Nesta edição, a iniciativa com patrocínio da ENGIE Brasil por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura também passa pelas cidades de João Pessoa e Natal. Ao todo, o programa contempla mil beneficiados, entre estudantes e docentes, com o objetivo de descentralizar o acesso à educação musical e fortalecer vínculos identitários por meio da arte.

Serviço

  • Evento: Apresentação do espetáculo "Sinfonia dos Brinquedos" (Caravana Sinta o Som)
  • Data: 21 de outubro
  • Horário: 9h
  • Local: Escola de Formação de Educadores do Recife Paulo Freire
  • Endereço: Rua Real da Torre, 299, Madalena, Recife

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Bianca Tavares

bviana@jc.com.br

Repórter do Social1 apaixonada pelo mundo da beleza, moda e cultura pop, que fornece dicas sobre as principais tendências e novidades para realçar a confiança de todos.

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