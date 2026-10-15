Ação solidária leva brincadeiras e presentes para crianças no Recife
Instituto Vizinhos Solidários realiza manhã festiva neste sábado para moradores das comunidades do Pina e do Jordão, contando com apoio da comunidade
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O Instituto Vizinhos Solidários realiza neste sábado (17), das 8h às 12h, uma ação especial dedicada ao público infantil das comunidades do Pina e do Jordão, na Zona Sul do Recife. O evento busca proporcionar momentos de lazer e integração para os moradores da região por meio de atividades recreativas e de convivência comunitária.
A programação voltada para os pequenos inclui distribuição de presentes, brincadeiras, hamburgada, pintura facial e diversas guloseimas tradicionais, como pipoca e algodão-doce. A realização conta com o apoio de voluntários e parceiros engajados nas atividades de acolhimento.
Solidariedade e mobilização comunitária
Para ampliar o alcance da programação, a instituição segue mobilizando a sociedade e recebendo doações de brinquedos. A iniciativa busca fortalecer os laços entre os moradores e garantir a participação de um número maior de crianças nas atividades recreativas propostas.
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Serviço
- Dia das Crianças Vizinhos Solidários
- Data: Sábado, 17 de outubro de 2026
- Horário: Das 8h às 12h
- Local: Instituto Vizinhos Solidários
- Endereço: Rua Pereira da Costa, 211, Pina, Recife (PE)
- Como contribuir: A instituição recebe doações de brinquedos e convida voluntários a participarem da ação.