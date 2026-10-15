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Ação solidária leva brincadeiras e presentes para crianças no Recife

Instituto Vizinhos Solidários realiza manhã festiva neste sábado para moradores das comunidades do Pina e do Jordão, contando com apoio da comunidade

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 15/10/2026 às 20:10
Instituto Vizinhos Solidários promove manhã especial para crianças das comunidades do Pina e do Jordão
Instituto Vizinhos Solidários promove manhã especial para crianças das comunidades do Pina e do Jordão - Divulgação

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O Instituto Vizinhos Solidários realiza neste sábado (17), das 8h às 12h, uma ação especial dedicada ao público infantil das comunidades do Pina e do Jordão, na Zona Sul do Recife. O evento busca proporcionar momentos de lazer e integração para os moradores da região por meio de atividades recreativas e de convivência comunitária.

A programação voltada para os pequenos inclui distribuição de presentes, brincadeiras, hamburgada, pintura facial e diversas guloseimas tradicionais, como pipoca e algodão-doce. A realização conta com o apoio de voluntários e parceiros engajados nas atividades de acolhimento.

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Solidariedade e mobilização comunitária

Para ampliar o alcance da programação, a instituição segue mobilizando a sociedade e recebendo doações de brinquedos. A iniciativa busca fortalecer os laços entre os moradores e garantir a participação de um número maior de crianças nas atividades recreativas propostas.

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Serviço

  • Dia das Crianças Vizinhos Solidários
  • Data: Sábado, 17 de outubro de 2026
  • Horário: Das 8h às 12h
  • Local: Instituto Vizinhos Solidários
  • Endereço: Rua Pereira da Costa, 211, Pina, Recife (PE)
  • Como contribuir: A instituição recebe doações de brinquedos e convida voluntários a participarem da ação.

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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