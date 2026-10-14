Piratas do Capibaribe entra na programação do mês das crianças no Recife
Tour temático da Catamaran Tours combina navegação pelo Rio Capibaribe, teatro e brincadeiras em uma busca pelos "tesouros" do Recife
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O mês das crianças ganha uma atração temática no Recife com o projeto Piratas do Capibaribe – E os Tesouros do Recife. Promovido pela Catamaran Tours, o passeio alia navegação pelo Rio Capibaribe a encenações teatrais e brincadeiras voltadas para toda a família, destacando elementos da história e da cultura pernambucana durante os domingos de outubro.
A bordo da embarcação, o público é integrado a uma narrativa conduzida pelo personagem Jack Silver. A proposta central consiste em seguir um mapa marítimo fictício em busca dos chamados "tesouros do Recife", representados por marcos urbanos, turísticos e culturais da capital.
Roteiro e interações pelo rio
O trajeto fluvial inclui passagens por pontos conhecidos da paisagem recifense, como o painel de Luiz Gonzaga, o monumento do Caranguejo na Rua da Aurora — referência ligada ao movimento Manguebeat — e a Ponte Duarte Coelho, tradicionalmente associada ao desfile do bloco Galo da Madrugada durante o Carnaval.
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Durante o percurso, a encenação incorpora dinâmicas com outros personagens, simulações de invasões de corsários a bordo de uma lanchinha inglesa, disputas entre grupos rivais e competições de dança. A iniciativa busca aproximar o público infantil do patrimônio local de maneira lúdica, integrando o cenário urbano à própria narrativa do passeio.
Mais informações pelo WhatsApp: (81) 99973-4077. As reservas antecipadas para o tour devem ser feitas pelo site
Serviço
- Piratas do Capibaribe – E os Tesouros do Recife
- Quando: Domingos de outubro, às 15h
- Onde: Cais Santa Rita, s/n, Recife/PE
- Valores: R$ 99 (adultos) e R$ 45 (crianças de 4 a 10 anos acompanhadas de adulto)
- Crianças menores de 3 anos: Gratuidade
- Duração: Aproximadamente 1h20
- Vendas: www.catamarantours.com.br
- Informações: (81) 99973-4077
- Estacionamento: Gratuito