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Piratas do Capibaribe entra na programação do mês das crianças no Recife

Tour temático da Catamaran Tours combina navegação pelo Rio Capibaribe, teatro e brincadeiras em uma busca pelos "tesouros" do Recife

Por Bianca Tavares Publicado em 14/10/2026 às 10:14
Piratas do Capibaribe.
Piratas do Capibaribe. - Foto Catamaran Tours

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 O mês das crianças ganha uma atração temática no Recife com o projeto Piratas do Capibaribe – E os Tesouros do Recife. Promovido pela Catamaran Tours, o passeio alia navegação pelo Rio Capibaribe a encenações teatrais e brincadeiras voltadas para toda a família, destacando elementos da história e da cultura pernambucana durante os domingos de outubro.

A bordo da embarcação, o público é integrado a uma narrativa conduzida pelo personagem Jack Silver. A proposta central consiste em seguir um mapa marítimo fictício em busca dos chamados "tesouros do Recife", representados por marcos urbanos, turísticos e culturais da capital.

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Roteiro e interações pelo rio

O trajeto fluvial inclui passagens por pontos conhecidos da paisagem recifense, como o painel de Luiz Gonzaga, o monumento do Caranguejo na Rua da Aurora — referência ligada ao movimento Manguebeat — e a Ponte Duarte Coelho, tradicionalmente associada ao desfile do bloco Galo da Madrugada durante o Carnaval.

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Durante o percurso, a encenação incorpora dinâmicas com outros personagens, simulações de invasões de corsários a bordo de uma lanchinha inglesa, disputas entre grupos rivais e competições de dança. A iniciativa busca aproximar o público infantil do patrimônio local de maneira lúdica, integrando o cenário urbano à própria narrativa do passeio.

Mais informações pelo WhatsApp: (81) 99973-4077. As reservas antecipadas para o tour devem ser feitas pelo site

Serviço

  • Piratas do Capibaribe – E os Tesouros do Recife
  • Quando: Domingos de outubro, às 15h
  • Onde: Cais Santa Rita, s/n, Recife/PE
  • Valores: R$ 99 (adultos) e R$ 45 (crianças de 4 a 10 anos acompanhadas de adulto)
  • Crianças menores de 3 anos: Gratuidade
  • Duração: Aproximadamente 1h20
  • Vendas: www.catamarantours.com.br
  • Informações: (81) 99973-4077
  • Estacionamento: Gratuito

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Bianca Tavares

bviana@jc.com.br

Repórter do Social1 apaixonada pelo mundo da beleza, moda e cultura pop, que fornece dicas sobre as principais tendências e novidades para realçar a confiança de todos.

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