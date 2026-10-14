Parque Gourmet celebra um ano com programação de eventos em outubro

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Espaço gastronômico recebeu mais de 1 milhão de visitantes nos primeiros 12 meses de funcionamento e celebra durante o mês de outubro

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O Parque Gourmet, no Shopping Recife, completa um ano de funcionamento no dia 30 de outubro deste ano. Para as celebrações, foi montada uma programação de eventos durante o este mês para comemorar.

No início deste mês já teve o ChurrasCarva, Adega Gourmet, Encontro de Chefs no Sushi Yoshi e o Dia das Crianças no Novo Quintal. Nesta quinta-feira (15), para marcar a inauguração do Teresita, o Quinta do Vinho para Elas terá edição especial com menu harmonizado assinado pela chef Taci Teti.

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Já no sábado (24) e domingo (25), terá o Mercado no Parque, com curadoria de arte popular, vinil, antiguidades e arte contemporânea. Entre os destaques está o preparo de uma paella com Taci Teti, do Teresita Cocina Española, além de estações de drinks do Terra e uma seleção de vinhos da Adega Gourmet. A programação também contará com música ao vivo na área externa.

No dia 30, data oficial do primeiro ano, o Shopping Recife encerra o mês com lançamento do Guia Digital Parque Gourmet, com uma curadoria de destaques das operações além da apresentação do selo “O Mais Pedido do Ano”, que identifica os pratos mais pedidos pelo público em cada restaurante.

O Parque

Ao todo, são 10 restaurantes comandados por chefs nacionais e locais de referência. Entre números expressivos, o local recebeu mais de 1 milhão de visitantes, movimentou mais de R$ 75 milhões em faturamento, e gerou cerca de 400 empregos diretos.

O período também foi marcado pelos cursos de qualificação promovidos pelo Instituto Shopping Recife (ISR) para mais de 100 moradores da comunidade de Entra Apulso.