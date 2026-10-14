Oficina Francisco Brennand divulga programação especial para o mês de outubro no Recife
Oficina Francisco Brennand traz oficinas de fotobordado, visitas sensoriais para crianças com deficiência visual e encerramento da 36ª Bienal.
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A Oficina Francisco Brennand preparou uma agenda especial para o mês de outubro, unindo arte, acessibilidade, memória e educação ambiental no museu-ateliê localizado no bairro da Várzea, na Zona Oeste do Recife. A programação inclui o retorno do programa Imersão, iniciativas voltadas à inclusão de crianças com deficiência visual, além do encerramento da itinerância da 36ª Bienal de São Paulo e atividades ligadas ao ecossistema do rio Capibaribe.
Entre os destaques da agenda, a instituição recebe nos dias 16 e 17 de outubro uma nova edição do programa Imersão, vinculado ao setor de Educação e Pesquisa. Com o tema "Linhas de fuga, corpos de água: laboratório de fotobordado e memória dissidente", a atividade é destinada a artistas visuais, pesquisadores e pessoas trans, travestis, não binárias e dissidentes a partir de 18 anos. O laboratório é conduzido pela multiartista Ga Olho a partir da pesquisa do projeto Trajetórias Aquáticas Entre Ident(c)idades, investigando a fotografia como suporte permeável ao gesto manual e debatendo a transgeneridade, a crise climática e as águas da capital pernambucana. As inscrições para a oficina seguem abertas por meio de formulário online.
Acessibilidade, arte contemporânea e educação
Em parceria com a Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), por meio do Plano Conjunto e do CineFundaj, a programação promove nos dias 21 e 22 de outubro a Visita Sensorial. A ação é voltada para crianças de 8 a 12 anos com deficiência visual matriculadas na rede pública de ensino. O primeiro momento ocorre na Fundaj com uma vivência de cinema acessível, enquanto o segundo dia reserva uma visita mediada tátil pelos espaços expositivos e pela Olaria da Oficina Francisco Brennand.
O público também pode conferir até o dia 27 de outubro a passagem da 36ª Bienal de São Paulo pelo espaço cultural. A exposição "Nem todo viandante anda estradas – Da humanidade como prática" reúne obras de 14 artistas que estabelecem diálogos com referências culturais locais, como o movimento Manguebit e o encontro entre os rios Capibaribe e Beberibe com o mar. A visitação conta com entrada gratuita todas as terças-feiras.
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Voltada a professores da rede pública dos municípios atendidos pelo Projeto Afluir na Oficina, a iniciativa Escola Residente recebe inscrições até o dia 18 de outubro. O laboratório de projetos selecionará duas propostas pedagógicas que integrem arte, cultura e educação ambiental ao longo de um percurso investigativo de seis semanas.
Encerrando as atividades do mês, o Trilhas do Capibaribe ocorre em 31 de outubro com a participação do Grupo Cultural Boi da Mata. O coletivo promove caminhadas ecológicas pela Várzea e arredores para debater a preservação da Mata Atlântica e do rio Capibaribe.
Programação de Outubro na Oficina Francisco Brennand
- Endereço: Propriedade Santos Cosme e Damião, s/n - Várzea, Recife - PE
- Visitas Agendadas: Quartas e sextas-feiras (9h30 às 11h e 14h30 às 16h); sábados (14h30 às 16h). Inscrições pela plataforma YouCanBookMe.
- Imersão – Linhas de fuga, corpos de água: 16 e 17 de outubro, das 10h às 15h, no Foyer do Cine-Teatro Deborah Brennand. Inscrições via formulário online.
- Escola Residente: Inscrições abertas de 5 a 18 de outubro para professores da rede pública de municípios da Região Metropolitana. Inscrições via formulário online.
- Visita Sensorial: 22 de outubro, às 14h, na Oficina Francisco Brennand (com etapa prévia em 21 de outubro na Fundaj).
- Trilhas do Capibaribe: 31 de outubro, das 9h às 12h, para público de 18 a 60 anos. Inscrições via formulário online.