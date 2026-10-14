Oficina Francisco Brennand divulga programação especial para o mês de outubro no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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A Oficina Francisco Brennand preparou uma agenda especial para o mês de outubro, unindo arte, acessibilidade, memória e educação ambiental no museu-ateliê localizado no bairro da Várzea, na Zona Oeste do Recife. A programação inclui o retorno do programa Imersão, iniciativas voltadas à inclusão de crianças com deficiência visual, além do encerramento da itinerância da 36ª Bienal de São Paulo e atividades ligadas ao ecossistema do rio Capibaribe.

Entre os destaques da agenda, a instituição recebe nos dias 16 e 17 de outubro uma nova edição do programa Imersão, vinculado ao setor de Educação e Pesquisa. Com o tema "Linhas de fuga, corpos de água: laboratório de fotobordado e memória dissidente", a atividade é destinada a artistas visuais, pesquisadores e pessoas trans, travestis, não binárias e dissidentes a partir de 18 anos. O laboratório é conduzido pela multiartista Ga Olho a partir da pesquisa do projeto Trajetórias Aquáticas Entre Ident(c)idades, investigando a fotografia como suporte permeável ao gesto manual e debatendo a transgeneridade, a crise climática e as águas da capital pernambucana. As inscrições para a oficina seguem abertas por meio de formulário online.

Intinera?ncia 36 Bienal de Sa?o Paulo - Recife - Oficina Brennand - Danilo Galva?o

Acessibilidade, arte contemporânea e educação



Em parceria com a Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), por meio do Plano Conjunto e do CineFundaj, a programação promove nos dias 21 e 22 de outubro a Visita Sensorial. A ação é voltada para crianças de 8 a 12 anos com deficiência visual matriculadas na rede pública de ensino. O primeiro momento ocorre na Fundaj com uma vivência de cinema acessível, enquanto o segundo dia reserva uma visita mediada tátil pelos espaços expositivos e pela Olaria da Oficina Francisco Brennand.

O público também pode conferir até o dia 27 de outubro a passagem da 36ª Bienal de São Paulo pelo espaço cultural. A exposição "Nem todo viandante anda estradas – Da humanidade como prática" reúne obras de 14 artistas que estabelecem diálogos com referências culturais locais, como o movimento Manguebit e o encontro entre os rios Capibaribe e Beberibe com o mar. A visitação conta com entrada gratuita todas as terças-feiras.

Voltada a professores da rede pública dos municípios atendidos pelo Projeto Afluir na Oficina, a iniciativa Escola Residente recebe inscrições até o dia 18 de outubro. O laboratório de projetos selecionará duas propostas pedagógicas que integrem arte, cultura e educação ambiental ao longo de um percurso investigativo de seis semanas.

Encerrando as atividades do mês, o Trilhas do Capibaribe ocorre em 31 de outubro com a participação do Grupo Cultural Boi da Mata. O coletivo promove caminhadas ecológicas pela Várzea e arredores para debater a preservação da Mata Atlântica e do rio Capibaribe.

Programação de Outubro na Oficina Francisco Brennand