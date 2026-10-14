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Monólogo "Mulheres de Nínive" ocupa o palco do Teatro do Parque em única apresentação

Idealizado e protagonizado por Nínive Caldas, o espetáculo investiga o silenciamento e a potência de trajetórias femininas ao longo dos séculos.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 14/10/2026 às 16:23
Mulheres de Nínive" chega ao Teatro do Parque em apresentação única no dia 30 de outubro
Mulheres de Nínive" chega ao Teatro do Parque em apresentação única no dia 30 de outubro - Divulgação

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O Teatro do Parque, localizado no Recife, recebe no dia 30 de outubro, às 20h, a apresentação única do espetáculo "Mulheres de Nínive". Idealizado e protagonizado pela atriz, apresentadora e produtora cultural Nínive Caldas, o monólogo propõe uma reflexão sobre histórias de mulheres que tiveram suas trajetórias silenciadas, distorcidas ou apagadas ao longo de diferentes épocas.

Com direção de Hilda Torres, a montagem surgiu a partir da inquietação da protagonista com a forma como a presença feminina foi registrada na história, tendo como ponto de partida a sua experiência ao interpretar Maria Madalena na Paixão de Cristo de Nova Jerusalém. Durante a pesquisa, a artista encontrou paralelos entre narrativas separadas pelo tempo, mas unidas por questões contemporâneas.

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Reflexão sobre memória e identidade feminina

A dramaturgia articula textos escritos pela própria atriz, referências de outros autores e música ao vivo executada pelas artistas Nana Milet e Ana Paula Marinho. Em cena, a narrativa aborda temas como identidade, memória, violência, afeto e liberdade, distanciando-se do foco na dor para destacar a potência feminina e a ruptura de ciclos geracionais.

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"Não é um espetáculo sobre permanecer na dor, mas sobre reconhecer de onde viemos para descobrir outros caminhos. São muitas mulheres habitando uma mesma cena, atravessando umas às outras e abrindo espaço para as que ainda virão", explica Nínive Caldas.

Serviço

  • Espetáculo: "Mulheres de Nínive"
  • Data: 30 de outubro
  • Horário: 20h
  • Local: Teatro do Parque
  • Apresentação única
  • Ingressos: A partir de R$ 30, disponíveis na plataforma Sympla

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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