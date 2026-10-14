Monólogo "Mulheres de Nínive" ocupa o palco do Teatro do Parque em única apresentação
Idealizado e protagonizado por Nínive Caldas, o espetáculo investiga o silenciamento e a potência de trajetórias femininas ao longo dos séculos.
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O Teatro do Parque, localizado no Recife, recebe no dia 30 de outubro, às 20h, a apresentação única do espetáculo "Mulheres de Nínive". Idealizado e protagonizado pela atriz, apresentadora e produtora cultural Nínive Caldas, o monólogo propõe uma reflexão sobre histórias de mulheres que tiveram suas trajetórias silenciadas, distorcidas ou apagadas ao longo de diferentes épocas.
Com direção de Hilda Torres, a montagem surgiu a partir da inquietação da protagonista com a forma como a presença feminina foi registrada na história, tendo como ponto de partida a sua experiência ao interpretar Maria Madalena na Paixão de Cristo de Nova Jerusalém. Durante a pesquisa, a artista encontrou paralelos entre narrativas separadas pelo tempo, mas unidas por questões contemporâneas.
Reflexão sobre memória e identidade feminina
A dramaturgia articula textos escritos pela própria atriz, referências de outros autores e música ao vivo executada pelas artistas Nana Milet e Ana Paula Marinho. Em cena, a narrativa aborda temas como identidade, memória, violência, afeto e liberdade, distanciando-se do foco na dor para destacar a potência feminina e a ruptura de ciclos geracionais.
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"Não é um espetáculo sobre permanecer na dor, mas sobre reconhecer de onde viemos para descobrir outros caminhos. São muitas mulheres habitando uma mesma cena, atravessando umas às outras e abrindo espaço para as que ainda virão", explica Nínive Caldas.
Serviço
- Espetáculo: "Mulheres de Nínive"
- Data: 30 de outubro
- Horário: 20h
- Local: Teatro do Parque
- Apresentação única
- Ingressos: A partir de R$ 30, disponíveis na plataforma Sympla