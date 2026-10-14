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Feira NaFoz une arte popular, design e obras de Chico da Silva no Recife

O Forte das Cinco Pontas recebe neste fim de semana a feira NaFoz, que reúne criações de artesãos e designers pernambucanos e de outros estados.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 14/10/2026 às 10:10
Mestra Socorrro Rodrigues e família
Mestra Socorrro Rodrigues e família - Chico Barros

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Realizada no Museu da Cidade do Recife, a programação traz peças autorais e trabalhos manuais de nomes de destaque da cultura popular, como a família Rodrigues, representada pela Mestra Socorro Rodrigues, e Zezinho Muriçoca, vindos do Alto do Moura, em Caruaru. De Tracunhaém, participam o Mestre Raimundo Rafael e Mestre Nildo, enquanto Belo Jardim marca presença com Cida Lima e Carol dos Tatus.

Chico Barros
Isabela Cunha, Germana Valadares e Marly Queiroz - Chico Barros

O evento também conta com o Coletivo Moingobé e Dunga Sampaio, além de opções gastronômicas e apresentação do DJ Pepe Jordão. A programação ocorre em sintonia com a semana da ART.PE, que movimenta a cena artística da capital pernambucana.

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Como destaque desta edição, o Instituto Chico da Silva apresenta a exposição "Chico da Silva — Inventário de um Imaginário", reunindo 13 obras de médios e grandes formatos do artista (1910–1985). O conjunto traz pinturas povoadas por animais fantásticos em formas e cores vibrantes, com curadoria de Gerciane Oliveira e Kadma Marques.

Acervo Instituto Chico de Assis.
Obras de Chico de Assis. - Acervo Instituto Chico de Assis.
Acervo Instituto Chico de Assis.
Obras de Chico de Assis - Acervo Instituto Chico de Assis.

Serviço

  • Feira NaFoz
  • Data: 17 e 18 de outubro de 2026 (sábado e domingo)
  • Horário: Das 13h às 19h
  • Local: Museu da Cidade do Recife - Forte das Cinco Pontas
  • Entrada: Gratuita
  • Estacionamento: Disponível no local

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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