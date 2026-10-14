Feira NaFoz une arte popular, design e obras de Chico da Silva no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O Forte das Cinco Pontas recebe neste fim de semana a feira NaFoz, que reúne criações de artesãos e designers pernambucanos e de outros estados.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Realizada no Museu da Cidade do Recife, a programação traz peças autorais e trabalhos manuais de nomes de destaque da cultura popular, como a família Rodrigues, representada pela Mestra Socorro Rodrigues, e Zezinho Muriçoca, vindos do Alto do Moura, em Caruaru. De Tracunhaém, participam o Mestre Raimundo Rafael e Mestre Nildo, enquanto Belo Jardim marca presença com Cida Lima e Carol dos Tatus.

Isabela Cunha, Germana Valadares e Marly Queiroz - Chico Barros

O evento também conta com o Coletivo Moingobé e Dunga Sampaio, além de opções gastronômicas e apresentação do DJ Pepe Jordão. A programação ocorre em sintonia com a semana da ART.PE, que movimenta a cena artística da capital pernambucana.

Como destaque desta edição, o Instituto Chico da Silva apresenta a exposição "Chico da Silva — Inventário de um Imaginário", reunindo 13 obras de médios e grandes formatos do artista (1910–1985). O conjunto traz pinturas povoadas por animais fantásticos em formas e cores vibrantes, com curadoria de Gerciane Oliveira e Kadma Marques.

Obras de Chico de Assis. - Acervo Instituto Chico de Assis. Obras de Chico de Assis - Acervo Instituto Chico de Assis.

Serviço