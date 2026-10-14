Feira NaFoz une arte popular, design e obras de Chico da Silva no Recife
O Forte das Cinco Pontas recebe neste fim de semana a feira NaFoz, que reúne criações de artesãos e designers pernambucanos e de outros estados.
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Realizada no Museu da Cidade do Recife, a programação traz peças autorais e trabalhos manuais de nomes de destaque da cultura popular, como a família Rodrigues, representada pela Mestra Socorro Rodrigues, e Zezinho Muriçoca, vindos do Alto do Moura, em Caruaru. De Tracunhaém, participam o Mestre Raimundo Rafael e Mestre Nildo, enquanto Belo Jardim marca presença com Cida Lima e Carol dos Tatus.
O evento também conta com o Coletivo Moingobé e Dunga Sampaio, além de opções gastronômicas e apresentação do DJ Pepe Jordão. A programação ocorre em sintonia com a semana da ART.PE, que movimenta a cena artística da capital pernambucana.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Como destaque desta edição, o Instituto Chico da Silva apresenta a exposição "Chico da Silva — Inventário de um Imaginário", reunindo 13 obras de médios e grandes formatos do artista (1910–1985). O conjunto traz pinturas povoadas por animais fantásticos em formas e cores vibrantes, com curadoria de Gerciane Oliveira e Kadma Marques.
Serviço
- Feira NaFoz
- Data: 17 e 18 de outubro de 2026 (sábado e domingo)
- Horário: Das 13h às 19h
- Local: Museu da Cidade do Recife - Forte das Cinco Pontas
- Entrada: Gratuita
- Estacionamento: Disponível no local