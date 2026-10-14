Catamaran Assombrado inicia nova temporada em outubro com lendas e mistérios do Recife
Tour temático noturno pelo Rio Capibaribe, o Catamaran Assombrado terá saídas aos sábados, às 20h, durante todo o mês. Veja mais!
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Outubro chega com uma nova temporada do Catamaran Assombrado – Lendas do Recife, passeio noturno temático que transforma as águas do Rio Capibaribe em cenário para histórias que atravessam gerações no imaginário pernambucano. As saídas acontecem aos sábados, nos dias 3, 10, 17, 24 e 31 de outubro, sempre às 20h, em uma experiência que combina turismo, teatro e diversão promovida pela Catamaran Tours.
Durante o tour, atores se revezam para personificar alguns dos personagens das mais famosas lendas urbanas de Pernambuco, como o mistério do Encanta-moça, as sombras e sons do Teatro Santa Isabel, o fantasma da Emparedada, o Boca de Ouro e até o Papa-Figo.
Com aproximadamente 1h20 de duração, o percurso do tour passa por lugares históricos do Recife, vários deles cercados por histórias sobrenaturais, como, por exemplo, a Cruz do Patrão, um dos pontos mais associados ao imaginário de assombrações na capital pernambucana. A proposta é fazer do próprio Rio Capibaribe o palco e cenário para uma viagem por histórias que fazem parte da memória popular do Recife.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
De acordo com Juliana Britto, diretora da Catamaran Tours, a ideia é mesclar diversão, suspense e conhecimento. “Ao longo do passeio, os passageiros também conhecem curiosidades reais sobre os locais que aparecem no caminho, enquanto a cidade ganha outro cenário sob a luz da noite. Com essa mistura, temos uma experiência repleta de histórias, diversão e uma boa dose de arrepios.”
O passeio custa R$ 99 por pessoa. Para crianças de 6 a 10 anos, a tarifa é de R$ 45. As reservas podem ser feitas antecipadamente pelo site. Mais informações pelo telefone (81) 99973-4077.
Serviço
- Catamaran Assombrado – Lendas do Recife
- Saídas: sábados, 3, 10, 17, 24 e 31 de outubro, às 20h
- Local de embarque: Cais Santa Rita, s/n, Recife/PE
- Valores: R$ 99 por pessoa e R$ 45 para crianças de 6 a 10 anos
- Reservas: www.catamarantours.com.br
- Duração: aproximadamente 1h20
- Informações: (81) 99973-4077
- Estacionamento gratuito