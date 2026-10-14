Cantora Raphaela Santos leva o projeto "Turma da Favoritinha" para crianças da LBV em Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Artista leva momentos de diversão e musicalidade para o público infantojuvenil nesta 6ª no Centro Comunitário de Assistência Social da instituição

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A cantora Raphaela Santos realiza nesta sexta-feira (16), às 14h, uma apresentação especial no Centro Comunitário de Assistência Social da LBV, localizado no bairro dos Coelhos, na área Central de Recife. A ação integra as atividades voltadas para o público infantojuvenil na capital pernambucana.

Apresentação lúdica e interativa



Durante a visita, a artista vai comandar a exibição e performance do projeto infantil “Turma da Favoritinha”. A programação foi estruturada para proporcionar uma tarde de descontração, com animação musical e conteúdos voltados para o universo lúdico do jardim de infância.

O show traz canções e episódios com propostas educativas, tendo a cantora como protagonista. Ela divide o palco e as telas com uma banda integrada por personagens em formato de animais, como a capivara Vivi, o tubarão Tutu, o cachorro Auau, a coelhinha Lelê e o jacaré Jaja. A iniciativa busca fomentar o acesso a atividades culturais e fortalecer os vínculos de convivência e socialização entre os participantes.

Serviço

