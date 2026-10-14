Cantora Raphaela Santos leva o projeto "Turma da Favoritinha" para crianças da LBV em Recife
Artista leva momentos de diversão e musicalidade para o público infantojuvenil nesta 6ª no Centro Comunitário de Assistência Social da instituição
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A cantora Raphaela Santos realiza nesta sexta-feira (16), às 14h, uma apresentação especial no Centro Comunitário de Assistência Social da LBV, localizado no bairro dos Coelhos, na área Central de Recife. A ação integra as atividades voltadas para o público infantojuvenil na capital pernambucana.
Apresentação lúdica e interativa
Durante a visita, a artista vai comandar a exibição e performance do projeto infantil “Turma da Favoritinha”. A programação foi estruturada para proporcionar uma tarde de descontração, com animação musical e conteúdos voltados para o universo lúdico do jardim de infância.
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O show traz canções e episódios com propostas educativas, tendo a cantora como protagonista. Ela divide o palco e as telas com uma banda integrada por personagens em formato de animais, como a capivara Vivi, o tubarão Tutu, o cachorro Auau, a coelhinha Lelê e o jacaré Jaja. A iniciativa busca fomentar o acesso a atividades culturais e fortalecer os vínculos de convivência e socialização entre os participantes.
Serviço
- Evento: Semana da Criança na LBV com Raphaela Santos e "Turma da Favoritinha"
- Data: Sexta-feira, 16 de outubro
- Horário: 14h
- Local: Centro Comunitário de Assistência Social da LBV Recife
- Endereço: Rua dos Coelhos, nº 219, bairro dos Coelhos, Recife/PE