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Cantora Raphaela Santos leva o projeto "Turma da Favoritinha" para crianças da LBV em Recife

Artista leva momentos de diversão e musicalidade para o público infantojuvenil nesta 6ª no Centro Comunitário de Assistência Social da instituição

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 14/10/2026 às 16:19
Raphaela Santos
Raphaela Santos - Crédito: Divulgação

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A cantora Raphaela Santos realiza nesta sexta-feira (16), às 14h, uma apresentação especial no Centro Comunitário de Assistência Social da LBV, localizado no bairro dos Coelhos, na área Central de Recife. A ação integra as atividades voltadas para o público infantojuvenil na capital pernambucana.

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Apresentação lúdica e interativa

Durante a visita, a artista vai comandar a exibição e performance do projeto infantil “Turma da Favoritinha”. A programação foi estruturada para proporcionar uma tarde de descontração, com animação musical e conteúdos voltados para o universo lúdico do jardim de infância.

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O show traz canções e episódios com propostas educativas, tendo a cantora como protagonista. Ela divide o palco e as telas com uma banda integrada por personagens em formato de animais, como a capivara Vivi, o tubarão Tutu, o cachorro Auau, a coelhinha Lelê e o jacaré Jaja. A iniciativa busca fomentar o acesso a atividades culturais e fortalecer os vínculos de convivência e socialização entre os participantes.

Serviço

  • Evento: Semana da Criança na LBV com Raphaela Santos e "Turma da Favoritinha"
  • Data: Sexta-feira, 16 de outubro
  • Horário: 14h
  • Local: Centro Comunitário de Assistência Social da LBV Recife
  • Endereço: Rua dos Coelhos, nº 219, bairro dos Coelhos, Recife/PE

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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