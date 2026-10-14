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A geração que não quer parar: novo clube no Recife reinventa a vida depois dos 60

Com programação que vai de pilates a coral, espaço aposta em um conceito de longevidade ativa onde envelhecer significa multiplicar experiências

Por Bianca Tavares Publicado em 14/10/2026 às 10:37
Na grade de programação, atividades físicas como pilates, dança e treinos funcionais dividem espaço com coral, aulas de instrumentos musicais, pintura, bordado, crochê, encontros literários e exercícios de estímulo cognitivo
Na grade de programação, atividades físicas como pilates, dança e treinos funcionais dividem espaço com coral, aulas de instrumentos musicais, pintura, bordado, crochê, encontros literários e exercícios de estímulo cognitivo - Divulgação

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Clube propõe transformar o encontro presencial em uma ferramenta essencial de saúde preventiva e bem-estar emocional. - Divulgação
Há uma geração que não está interessada em contar os anos, mas em multiplicar experiências. São homens e mulheres que, depois dos 60, continuam fazendo planos, cultivando amizades, descobrindo talentos e buscando novas formas de aproveitar a vida. Para esse público, envelhecer deixou de ser sinônimo de desacelerar.

Esse novo comportamento transformou o mercado de serviços, lazer e bem-estar. No Recife, um dos reflexos mais evidentes dessa mudança é o Clube Mais, instalado no primeiro piso do RioMar Recife, que chega com uma proposta voltada para oferecer um ambiente de convivência e experiências dedicado à longevidade ativa.

Mais do que reunir atividades para o público maduro, o espaço nasce com o propósito de estimular vínculos, ampliar a vida social e criar oportunidades para que as pessoas continuem aprendendo, se movimentando e experimentando coisas novas.

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O cotidiano reinventado

Na grade de programação, atividades físicas como pilates, dança e treinos funcionais dividem espaço com coral, aulas de instrumentos musicais, pintura, bordado, crochê, encontros literários e exercícios de estímulo cognitivo. Tudo foi pensado estrategicamente para atender a diferentes interesses e incentivar a participação comunitária ativa.

O grande diferencial reside na convivência. Em um momento da vida em que mudanças na rotina profissional e familiar reduzem as oportunidades de socialização, o clube propõe transformar o encontro presencial em uma ferramenta essencial de saúde preventiva e bem-estar emocional.

O retrato de um novo Brasil

O conceito acompanha uma transformação demográfica expressiva no país. Segundo dados do Censo 2022 do IBGE, o Brasil já conta com mais de 32 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, o equivalente a 15,6% da população. Trata-se de um público cada vez mais relevante, que exige novos produtos e serviços, mas que recusa ser rotulado ou definido apenas pela idade.

A proposta do espaço é olhar para essa geração pelo que ela ainda deseja e pode viver, integrando cultura, movimento, aprendizado contínuo e socialização. A localização estratégica em um dos principais centros de compras e convivência da capital pernambucana facilita o acesso, aproximando o conceito da rotina de quem já frequenta o centro de compras.

O objetivo final é simples e profundo: ocupar a agenda, fazer novas amizades, desbravar habilidades inéditas e experimentar o prazer de pertencer. Afinal, a longevidade contemporânea não se mede apenas pelos anos que se acrescentam à vida, mas pela vida que se acrescenta aos anos.

SERVIÇO

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Bianca Tavares

bviana@jc.com.br

Repórter do Social1 apaixonada pelo mundo da beleza, moda e cultura pop, que fornece dicas sobre as principais tendências e novidades para realçar a confiança de todos.

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