A geração que não quer parar: novo clube no Recife reinventa a vida depois dos 60

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Com programação que vai de pilates a coral, espaço aposta em um conceito de longevidade ativa onde envelhecer significa multiplicar experiências

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Clube propõe transformar o encontro presencial em uma ferramenta essencial de saúde preventiva e bem-estar emocional. - Divulgação Há uma geração que não está interessada em contar os anos, mas em multiplicar experiências. São homens e mulheres que, depois dos 60, continuam fazendo planos, cultivando amizades, descobrindo talentos e buscando novas formas de aproveitar a vida. Para esse público, envelhecer deixou de ser sinônimo de desacelerar.

Esse novo comportamento transformou o mercado de serviços, lazer e bem-estar. No Recife, um dos reflexos mais evidentes dessa mudança é o Clube Mais, instalado no primeiro piso do RioMar Recife, que chega com uma proposta voltada para oferecer um ambiente de convivência e experiências dedicado à longevidade ativa.

Mais do que reunir atividades para o público maduro, o espaço nasce com o propósito de estimular vínculos, ampliar a vida social e criar oportunidades para que as pessoas continuem aprendendo, se movimentando e experimentando coisas novas.

O cotidiano reinventado

Na grade de programação, atividades físicas como pilates, dança e treinos funcionais dividem espaço com coral, aulas de instrumentos musicais, pintura, bordado, crochê, encontros literários e exercícios de estímulo cognitivo. Tudo foi pensado estrategicamente para atender a diferentes interesses e incentivar a participação comunitária ativa.

O grande diferencial reside na convivência. Em um momento da vida em que mudanças na rotina profissional e familiar reduzem as oportunidades de socialização, o clube propõe transformar o encontro presencial em uma ferramenta essencial de saúde preventiva e bem-estar emocional.

O retrato de um novo Brasil



O conceito acompanha uma transformação demográfica expressiva no país. Segundo dados do Censo 2022 do IBGE, o Brasil já conta com mais de 32 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, o equivalente a 15,6% da população. Trata-se de um público cada vez mais relevante, que exige novos produtos e serviços, mas que recusa ser rotulado ou definido apenas pela idade.

A proposta do espaço é olhar para essa geração pelo que ela ainda deseja e pode viver, integrando cultura, movimento, aprendizado contínuo e socialização. A localização estratégica em um dos principais centros de compras e convivência da capital pernambucana facilita o acesso, aproximando o conceito da rotina de quem já frequenta o centro de compras.

O objetivo final é simples e profundo: ocupar a agenda, fazer novas amizades, desbravar habilidades inéditas e experimentar o prazer de pertencer. Afinal, a longevidade contemporânea não se mede apenas pelos anos que se acrescentam à vida, mas pela vida que se acrescenta aos anos.

SERVIÇO

