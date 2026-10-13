Michel Alcoforado traz aula-espetáculo inspirada em Ariano Suassuna para Pernambuco

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Inspirado no formato de Ariano Suassuna, antropólogo apresenta "Coisa de Rico: Outras Histórias" em apresentação única no Teatro Guararapes

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Após esgotar ingressos em diversas cidades pelo país, o antropólogo e escritor Michel Alcoforado desembarca em Pernambuco com a turnê da aula-espetáculo “Coisa de Rico: Outras Histórias”. A apresentação única na Região Metropolitana acontece no dia 28 de novembro, no Teatro Guararapes, em Olinda, com direção artística de Batman Zavareze.

O espetáculo adapta para os palcos as reflexões e narrativas do livro homônimo, considerado um dos principais sucessos editoriais de 2025, com mais de 175 mil exemplares vendidos. No palco, a montagem utiliza humor, reflexão e elementos cênicos para discutir antropologia, comportamento, desigualdade e os códigos que organizam a vida em sociedade.

Formato inspirado em Ariano Suassuna



A estrutura da montagem presta homenagem às tradicionais aulas-espetáculo ministradas por Ariano Suassuna, que combinavam erudição, humor, música e teatro em uma performance acessível ao grande público. Essa vertente ganhou contornos cênicos próprios a partir da colaboração entre o autor e Batman Zavareze, responsável pela direção artística.

“Quando a gente fala em aula-espetáculo, a gente fala de Suassuna. Ele é uma referência muito clara para mim. Existe uma dimensão de tradução que me interessa muito. Meu papel é, de alguma maneira, atravessar esses conhecimentos e levá-los para outros públicos”, afirma Michel.

Zavareze relembra que a inspiração remonta a uma vivência pessoal assistindo a uma palestra de Suassuna em 1995, no Recife. “Suassuna transformava a pororoca da academia em arte, tudo junto e misturado. Ele pegava um assunto intelectualizado e transformava aquilo em duas horas de uma performance leve. Quando conheci o Michel, imediatamente me veio à cabeça aquela experiência”, aponta o diretor.

Reflexões sobre comportamento e sociedade

Com cerca de 80 minutos de duração, a apresentação aborda conceitos fundamentais da antropologia de maneira descontraída, afastando o vocabulário restrito ao ambiente acadêmico. O roteiro é assinado em parceria com Afonso Capellaro, com passagens por programas de televisão e formatos de humor e entretenimento. A realização do projeto é da plataforma Queremos!.

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