Curadoria reflete sobre corpo, território e caos-mundo na ART.PE 2026

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Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Galeria apresenta na 5ª edição da Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco a curadoria Paisagem, Corpo e Caos-Mundo, assinada por Joana D’Arc Lima

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A partir desta quarta-feira (14), a Perman Art Gallery marca presença na quinta edição da ART.PE — Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco, realizada no Recife Expo Center até o próximo domingo (18). Em sua terceira participação no evento, a galeria recifense traz ao público a exposição "Paisagem, Corpo e Caos-Mundo", projeto curatorial desenvolvido pela historiadora da arte e curadora Joana D’Arc Lima.

A proposta parte de um questionamento central sobre as relações entre a corporalidade e o espaço ao redor. A curadoria busca afastar a ideia tradicional da paisagem como mera representação da natureza para entendê-la como experiência, memória e conexão. O percurso expositivo dialoga com o pensamento de teóricos como Michel Foucault e Édouard Glissant, articulando noções de espaço, multiplicidade e o conceito de "Caos-Mundo".

Arte contínua e acervo pernambucano



Com uma montagem estruturada em três movimentos que se cruzam — Corpo, Paisagem e Caos-Mundo —, as obras ocupam o espaço de forma contínua no estande. A disposição busca formar uma rede de relações visuais e conceituais, transformando o ambiente em uma paisagem de escala reduzida para os visitantes que circulam pelo evento.

Idealizada pela arquiteta e artista visual Sheyla Camargo Perman, a galeria surgiu durante o período de isolamento social como um espaço virtual de valorização da produção contemporânea local. Atualmente, o acervo conta com cerca de 20 artistas. Para a feira deste ano, o estande reúne trabalhos de André Cardoso, Célia Campello, Daniel Dobbin, Dayse Pontes, Edson Macalini, Heron Martins, Lucas Alves, Luciana Oliveira, Luiz Barroso, Luiz Rangel, Pietro Severi, Roberto Ploeg, Saulo Dubourcq, Suzana Azevedo e Tereza Perman.

Serviço

