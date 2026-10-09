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Projeto leva frevo para escolas públicas do Recife com shows-aula

Iniciativa da Orquestra Arruando começa nesta sexta-feira (9) pela Ilha do Leite, unindo música, dança e a história da cultura pernambucana.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 09/10/2026 às 9:29
Projeto gratuito leva frevo a seis escolas públicas do Recife
Projeto gratuito leva frevo a seis escolas públicas do Recife - Divulgação

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O som dos metais, o colorido das sombrinhas e os passos que definem o frevo vão ocupar a rotina de escolas públicas da rede municipal do Recife. Nesta sexta-feira (9), às 14h, a Escola Municipal de Tempo Integral (EMTI) Reitor João Alfredo, localizada no bairro da Ilha do Leite, sedia a primeira apresentação do projeto "Arruando nas Escolas - A Importância do Frevo".

Idealizada pela Orquestra Arruando, a iniciativa vai percorrer seis instituições de ensino para aproximar crianças e adolescentes da tradição musical do estado. O formato escolhido é o de show-aula, combinando performance ao vivo, dança e contextualização histórica. Durante os encontros, os estudantes têm contato direto com os instrumentos que compõem a formação tradicional de uma orquestra de frevo, conhecem trajetórias de compositores marcantes e experimentam os passos característicos ensinados por passistas.

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A cada edição, a programação reúne 11 músicos, quatro passistas e um cantor, além da equipe de suporte técnico e pedagógico. Embora o frevo seja o protagonista absoluto, o repertório também contempla outros gêneros tradicionais da cultura pernambucana, como maracatu, ciranda e coco.

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Valorização e preservação cultural

Reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro pelo Iphan em 2007 e inscrito na Lista Representativa do Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco em 2012, o frevo transcende o período carnavalesco e está intrinsecamente ligado à identidade social do Recife.

Para Nilo Otaviano, produtor da Orquestra Arruando e diretor artístico do projeto, a inserção da música no ambiente escolar cumpre um papel fundamental na formação de novos públicos.

“O frevo faz parte da nossa identidade, da nossa história e da maneira como Pernambuco se expressa culturalmente. Mas essa tradição precisa ser apresentada e transmitida às novas gerações. Quando levamos uma orquestra para dentro de uma escola, não estamos apenas fazendo uma apresentação musical. Estamos proporcionando uma experiência que desperta curiosidade, pertencimento e orgulho pela nossa cultura”, destaca Nilo Otaviano, que também é presidente do Instituto Brasileiro do Frevo (IBF), ao lado de mestres como o Maestro Ademir Araújo.

O produtor reforça que o contato prático transforma a percepção dos estudantes sobre a manifestação artística.

“A escola é um espaço fundamental para a formação cultural. Muitas crianças conhecem o frevo pelas imagens do Carnaval, mas nem sempre tiveram a oportunidade de ver uma orquestra de perto, identificar os instrumentos ou compreender a riqueza dessa manifestação. Queremos transformar esse contato em aprendizado e mostrar que o frevo é uma expressão viva, que pertence a todos nós”, ressalta Nilo.

Acessibilidade e expansão da rede

O projeto conta com medidas de inclusão para garantir a participação de estudantes com deficiência, incluindo tradução em Libras, reserva de assentos nas primeiras fileiras e acompanhamento direcionado da equipe. A programação também prevê a distribuição de sombrinhas de frevo aos alunos durante as atividades.

As demais unidades de ensino que receberão a iniciativa serão definidas em conjunto com a Secretaria de Educação do Recife. O projeto "Arruando nas Escolas - A Importância do Frevo" tem realização prevista até dezembro de 2026, com patrocínio do Sistema de Incentivo à Cultura (SIC) do Recife, por meio do Fundo de Incentivo à Cultura (FIC).

“Nosso desejo é que cada criança saia dessa experiência levando um pouco do frevo consigo. Que tenha vontade de conhecer mais, de aprender a dançar, de ouvir nossa música e de reconhecer o valor dos artistas que mantêm essa tradição viva. Preservar a cultura também significa criar oportunidades para que ela continue fazendo sentido na vida das próximas gerações”, conclui Nilo Otaviano.

Serviço

  • Projeto "Arruando nas Escolas - A Importância do Frevo"
  • Data: Sexta-feira, 9 de outubro de 2026
  • Horário: Das 14h às 15h30
  • Local: Escola Municipal de Tempo Integral (EMTI) Reitor João Alfredo
  • Endereço: Ilha do Leite, Recife - PE
  • Entrada: Gratuita (atividade exclusiva para a comunidade escolar)

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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