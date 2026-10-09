Instituto Ricardo Brennand celebra o Dia das Crianças com show do Mundo Bita
Programação comemorativa do Dia das Crianças acontece na segunda-feira (12), a partir das 13h, com atividades para toda a família
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O Instituto Ricardo Brennand abrirá suas portas excepcionalmente na próxima segunda-feira, dia 12 de outubro, para receber a oitava edição do Festival Medieval para Crianças. A programação comemorativa pelo Dia das Crianças terá início a partir das 13h, reunindo atividades educativas e atrações artísticas voltadas para toda a família nos jardins do centro cultural localizado no bairro da Várzea, na Zona Oeste do Recife.
Entre os principais destaques da tarde está a série de apresentações de mágica comandada por Rapha Santacruz, Luana Iranzi e Tariana Zacariotti. O público também poderá conferir a Festa dos Bichos, que integra o roteiro de entretenimento infantil preparado para a data.
Show do Mundo Bita nos jardins do museu
A partir das 16h, o tradicional espaço cultural recebe o show do Mundo Bita. O grupo retorna aos jardins do museu para uma apresentação especial dedicada à data festiva, consolidando a proposta do Instituto Ricardo Brennand de aproximar diferentes públicos de experiências que unem patrimônio histórico, arte, educação e lazer.
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Serviço
- VIII Festival Medieval para Crianças – Especial Dia das Crianças
- Data: segunda-feira, 12 de outubro
- Horário: a partir das 13h
- Local: Instituto Ricardo Brennand
- Endereço: Al. Eng. Antônio Francisco de Paula Souza, 2070 - Várzea, Recife - PE
- Ingressos: Disponíveis no site oficial do instituto (www.institutoricardobrennand.org.br) ou na bilheteria local
- Mais informações: (81) 2121-0365 / 0334