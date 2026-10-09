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Instituto Ricardo Brennand celebra o Dia das Crianças com show do Mundo Bita

Programação comemorativa do Dia das Crianças acontece na segunda-feira (12), a partir das 13h, com atividades para toda a família

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 09/10/2026 às 9:06
Instituto Ricardo Brennand celebra o Dia das Crianças com show do Mundo Bita
Instituto Ricardo Brennand celebra o Dia das Crianças com show do Mundo Bita - Divulgação

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O Instituto Ricardo Brennand abrirá suas portas excepcionalmente na próxima segunda-feira, dia 12 de outubro, para receber a oitava edição do Festival Medieval para Crianças. A programação comemorativa pelo Dia das Crianças terá início a partir das 13h, reunindo atividades educativas e atrações artísticas voltadas para toda a família nos jardins do centro cultural localizado no bairro da Várzea, na Zona Oeste do Recife.

Entre os principais destaques da tarde está a série de apresentações de mágica comandada por Rapha Santacruz, Luana Iranzi e Tariana Zacariotti. O público também poderá conferir a Festa dos Bichos, que integra o roteiro de entretenimento infantil preparado para a data.

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Show do Mundo Bita nos jardins do museu

A partir das 16h, o tradicional espaço cultural recebe o show do Mundo Bita. O grupo retorna aos jardins do museu para uma apresentação especial dedicada à data festiva, consolidando a proposta do Instituto Ricardo Brennand de aproximar diferentes públicos de experiências que unem patrimônio histórico, arte, educação e lazer.

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Serviço

  • VIII Festival Medieval para Crianças – Especial Dia das Crianças
  • Data: segunda-feira, 12 de outubro
  • Horário: a partir das 13h
  • Local: Instituto Ricardo Brennand
  • Endereço: Al. Eng. Antônio Francisco de Paula Souza, 2070 - Várzea, Recife - PE
  • Ingressos: Disponíveis no site oficial do instituto (www.institutoricardobrennand.org.br) ou na bilheteria local
  • Mais informações: (81) 2121-0365 / 0334

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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