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Feteag celebra 45 anos com espetáculos e rodada de negócios em Pernambuco

Festival de Teatro do Agreste ocupa Caruaru e Recife até fim de outubro com uma programação que reúne montagens cênicas e ações de formação artística

Por Bianca Tavares Publicado em 09/10/2026 às 10:11
Daniela Lopes
Daniela Lopes - Cre?dito Adriana Marchiori

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O Festival de Teatro do Agreste (Feteag) chega à sua 45ª edição com uma programação que se estende até o dia 31 de outubro, circulando entre os municípios de Caruaru e Recife. Criado em 1981 pelo Teatro Experimental de Arte (TEA), o evento reúne 35 apresentações cênicas, além de oficinas, intercâmbios e debates voltados à profissionalização da cadeia artística regional.

Nesta edição, a curadoria aposta em montagens de diferentes estados e formatos transestaduais, a exemplo do espetáculo "Bananada Lacrimae", dirigido pelo coreógrafo Marcelo Evelin, que conta com a participação de um elenco local e trilha sonora ao vivo executada por um quarteto de cordas. A maratona cênica também é dividida em mostras temáticas para contemplar tanto produções contemporâneas quanto o público infantojuvenil e a cena pernambucana.

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Formação e circulação no Agreste

A programação pedagógica teve início no dia 5 de outubro com oficinas de capacitação teatral, interpretação, dramaturgia e direção voltadas para jovens. O festival também promove ações de intercâmbio e debates sobre a memória cultural, incluindo o lançamento de publicações ligadas à história do teatro e da comunidade LGBTQIAPN+.

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Outra novidade desta edição é a realização da primeira edição da Caruaru Conectada, uma rodada de negócios voltada a aproximar artistas e grupos nordestinos de programadores e curadores de outras regiões do país, estimulando a circulação de espetáculos.

Serviço

  • 36ª Edição do Festival de Teatro do Agreste (Feteag 2026)
  • Quando: De 5 a 31 de outubro de 2026
  • Onde: Caruaru e Recife (Pernambuco)
  • Programação completa e ingressos: www.feteag.com.br 

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Bianca Tavares

bviana@jc.com.br

Repórter do Social1 apaixonada pelo mundo da beleza, moda e cultura pop, que fornece dicas sobre as principais tendências e novidades para realçar a confiança de todos.

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