Festival Infantil "Kizombinha – Rua, Território de Brincar" Agita o Alto José do Pinho neste Domingo

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"Kizombinha – Rua, Território de Brincar" terá seis horas de atividades gratuitas e mais de dez atrações neste domingo (11), no Alto José do Pinho

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O Alto José do Pinho, na Zona Norte do Recife, se transforma em um grande território de lazer e ancestralidade neste domingo, 11 de outubro de 2026. Das 14h às 20h, o festival gratuito “Kizombinha – Rua, Território de Brincar” celebra o Dia das Crianças com mais de dez atrações, unindo culturas africanas, afro-brasileiras e populares em uma programação imperdível para toda a família.

Inspirado na palavra kizomba (que remete a festa, encontro e celebração), o evento promovido pelo Afoxé Ylê de Egbá — que comemora 40 anos de história — busca ocupar as ruas com arte, brincadeiras e direitos garantidos desde a primeira infância. A programação completa pode ser conferida no Instagram oficial do Afoxé Ylê de Egbá.

Serviço

O quê: Festival infantil de cultura afro com música, dança e brincadeiras

Quando: Domingo, 11 de outubro de 2026

Horário: Das 14h às 20h

Onde: Alto José do Pinho, Zona Norte do Recife

Quanto: Gratuito

Programação Completa

Oficinas (14h às 16h)

Estampaê! (Serigrafia para crianças): Localizado no Polo Anexo do Afoxé Ylê de Egbá. Facilitador: Heider Antônio (Parceria: Arte H Estamparia) | 15 vagas.

Pipaê! (Construção de pipas): Localizado no Mirante do Castanha. Facilitador: Fernando Lopes (Parceria: Turismo Entre Altos) | 15 vagas.

Animaê! (Animação e flipbook): Localizado no Polo Anexo do Afoxé Ylê de Egbá. Facilitador: Caio Animan (Parceria: Animasticon) | 15 vagas.

Trançaê! (Tranças, cores e tererês): Localizado na rua em frente ao Ponto de Cultura Afoxé Ylê de Egbá. Com: Darana Costa, Josilene Belmiro e Elaine Santos (Parceria: Estúdio Estilo Afro Odara) | 40 atendimentos.

Recreação e Guloseimas (Durante toda a tarde)

Brinquedos infláveis, personagens e brincadeiras espalhadas pelo Alto José do Pinho.

Distribuição de pipoca, algodão-doce, doces e bolo para a criançada.

Cortejos

Boi da Cutia (16h30 às 17h): Cortejo de cultura popular conduzido pelo mestre Edilson Ferreira da Silva.

Maracatu Maracaarte (18h às 18h30): Grupo ligado ao INTEGRARTE – Centro Pró-Integração, Cidadania e Arte, formado majoritariamente por pessoas com síndrome de Down.

Apresentações Culturais