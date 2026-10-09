Festival Infantil "Kizombinha – Rua, Território de Brincar" Agita o Alto José do Pinho neste Domingo
"Kizombinha – Rua, Território de Brincar" terá seis horas de atividades gratuitas e mais de dez atrações neste domingo (11), no Alto José do Pinho
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O Alto José do Pinho, na Zona Norte do Recife, se transforma em um grande território de lazer e ancestralidade neste domingo, 11 de outubro de 2026. Das 14h às 20h, o festival gratuito “Kizombinha – Rua, Território de Brincar” celebra o Dia das Crianças com mais de dez atrações, unindo culturas africanas, afro-brasileiras e populares em uma programação imperdível para toda a família.
Inspirado na palavra kizomba (que remete a festa, encontro e celebração), o evento promovido pelo Afoxé Ylê de Egbá — que comemora 40 anos de história — busca ocupar as ruas com arte, brincadeiras e direitos garantidos desde a primeira infância. A programação completa pode ser conferida no Instagram oficial do Afoxé Ylê de Egbá.
Serviço
- O quê: Festival infantil de cultura afro com música, dança e brincadeiras
- Quando: Domingo, 11 de outubro de 2026
- Horário: Das 14h às 20h
- Onde: Alto José do Pinho, Zona Norte do Recife
- Quanto: Gratuito
Programação Completa
Oficinas (14h às 16h)
- Estampaê! (Serigrafia para crianças): Localizado no Polo Anexo do Afoxé Ylê de Egbá. Facilitador: Heider Antônio (Parceria: Arte H Estamparia) | 15 vagas.
- Pipaê! (Construção de pipas): Localizado no Mirante do Castanha. Facilitador: Fernando Lopes (Parceria: Turismo Entre Altos) | 15 vagas.
- Animaê! (Animação e flipbook): Localizado no Polo Anexo do Afoxé Ylê de Egbá. Facilitador: Caio Animan (Parceria: Animasticon) | 15 vagas.
- Trançaê! (Tranças, cores e tererês): Localizado na rua em frente ao Ponto de Cultura Afoxé Ylê de Egbá. Com: Darana Costa, Josilene Belmiro e Elaine Santos (Parceria: Estúdio Estilo Afro Odara) | 40 atendimentos.
Recreação e Guloseimas (Durante toda a tarde)
- Brinquedos infláveis, personagens e brincadeiras espalhadas pelo Alto José do Pinho.
- Distribuição de pipoca, algodão-doce, doces e bolo para a criançada.
Cortejos
- Boi da Cutia (16h30 às 17h): Cortejo de cultura popular conduzido pelo mestre Edilson Ferreira da Silva.
- Maracatu Maracaarte (18h às 18h30): Grupo ligado ao INTEGRARTE – Centro Pró-Integração, Cidadania e Arte, formado majoritariamente por pessoas com síndrome de Down.
Apresentações Culturais
- Som na Rural & Deejay Novato (14h às 20h): Apresentação com a multiartista Yaritsa Tainan e discotecagem com repertório negro, brasileiro e periférico.
- Zé Tamanquinho, Quebra-Panela e Quebra-Panelinha (17h às 18h): Aula-espetáculo com Lucas dos Prazeres, reunindo ciranda, coco, maracatu, quadrilha e brincadeiras populares.
- Orun para Erê (18h30 às 19h20): Vivência de dança e brincadeiras com o bailarino e pesquisador Orun Santana, conectando coco, ciranda, afoxé, cavalo-marinho, maracatu e capoeira.
- Grupo Abayomi (19h20 às 20h): Show de encerramento com o coletivo formado por meninas e jovens, estreando no Alto José do Pinho com música, dança, poesia, canto, agbê e percussão.