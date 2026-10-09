Eliana Pittman retorna ao Recife para apresentar show em homenagem a Jorge Aragão

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Aos 80 anos, cantora sobe ao palco do Teatro do Parque para revisitar grandes sucessos da carreira e celebrar a obra do sambista.

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A cantora Eliana Pittman se apresenta no Recife no dia 16 de outubro, às 20h, no Teatro do Parque. Aos 80 anos e com mais de seis décadas de trajetória artística, a intérprete traz à capital pernambucana o show baseado no álbum "Nem Lágrima Nem Dor", lançado em 2025 e dedicado à obra de Jorge Aragão.

Além de celebrar um dos grandes nomes do samba e da geração do Fundo de Quintal, o repertório do espetáculo revisita momentos marcantes da carreira da artista. Entre as canções selecionadas estão sucessos como "Das Duzentas para Lá", "Abandono", "Vou Pular Neste Carnaval", "Quem Vai Querer", "Sinhá Pureza", "Mistura de Carimbó" e "Esse Mar É Meu", composta por João Nogueira.

"Jorge Aragão é um compositor que admiro muito. Cantar suas músicas é também uma maneira de homenagear o samba e toda uma geração que fez essa música chegar tão longe", afirma Eliana.

Ligação histórica com o Recife



A relação da cantora com a capital pernambucana atravessa décadas e teve início no começo de sua trajetória profissional. Em 1961, gravou pela primeira vez no estúdio da Mocambo, acompanhada pelo pai, o saxofonista Booker Pittman. Anos depois, em 1967, passou a viajar semanalmente para o Recife para apresentar um programa ao vivo na TV Jornal do Commercio.

"Eu era apaixonada por esse programa que fazia no Recife. Podia estar em qualquer lugar do Brasil e pegava um avião para chegar a tempo de chegar no Recife", relembra.

A cidade também foi cenário de um encontro importante para a música popular brasileira. Foi no Recife que a artista conheceu Geraldo Azevedo, então um jovem violonista que se apresentava em bares do bairro da Boa Vista. Impressionada com o talento do músico, ela o convidou para acompanhá-la no Rio de Janeiro e incluiu "Aquela Rosa", sua primeira composição em parceria com Carlos Fernando, no álbum Ao Vivo de 1968.

"Eu disse que se chegar um cara magrinho, com um violão debaixo do braço, seria ele. Aí chega aquele rapaz, muito magrinho, com um violão e uma sacola com roupas. O rapaz do violão era Geraldo Azevedo", conta sobre a chegada do compositor à capital fluminense.

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